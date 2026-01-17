我是廣告 請繼續往下閱讀

去（2025）年 10 月 22 日，台中養豬場爆發非洲豬瘟(ASF)本土疫情，根據世界動物衛生組織(WOAH)程序，我國至今因無再新增疫情，最快可在下（2）月底向 WOAH 提出申請。農業部長陳駿季今（17）日表示，已在準備相關資料，會盡快提出。台中爆發非洲豬瘟本土疫情後，農業部立即主動暫停所有台灣豬及豬肉產品出口，並依程序通報世界動物衛生組織(WOAH)，由於原已取得 ASF 非疫區資格之會員國，如發生疫情並採取撲殺清場策略，於完成清潔消毒後且後續監測未再檢出病毒者，可在最後一案例完成清消滿 3 個月後申請恢復非疫區資格，即可讓將台灣豬肉行銷到國外。農業部長陳駿季今日出席活動，在接受媒體聯訪時被問及相關議題時回應，動植物防疫檢疫署已在準備相關資料，會盡快提出，但未明確提及提出時程，不過根據農業部先前公告，我國若無新增疫情，預定於在 2 月底向 WOAH 提出申請，政府也將持續協助出口業者與目標市場進口商及通路端溝通，以減緩暫停出口豬肉所產生之影響，並以加熱加工豬肉產品持續推動海外行銷活動，維持國際市場對臺灣豬肉之品質、安全與美味的正面印象，強化我國農產品在全球市場的能見度與競爭力。