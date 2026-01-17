我是廣告 請繼續往下閱讀

新竹市長高虹安去年12月復職後，新竹市副市長邱臣遠轉戰竹北的傳言甚囂塵上，儘管邱臣遠本人尚未正式表態，但消息已在新竹縣地方政壇投下震撼彈。對此，民眾黨新竹黨部今（17）日回應表示，目標就是推出最強候選人，且不排除任何合作可能。新竹縣竹北市現任民進黨籍市長鄭朝方擬投入新竹縣長選戰，動向引人注目，竹北市長一席因而成為許多人虎視眈眈的寶座。民眾黨前主席柯文哲於15日晚間更親赴新竹黨部，與地方幹部共商選戰大計，民眾黨被點名挑戰竹北市除邱臣遠外，民眾黨在地議員林碩彥也已經向黨主席黃國昌表達參選意願。民眾黨新竹黨部發言人宋品瑩表示​，竹北市是台灣民眾黨的重點一級戰區。2024年本黨在竹北拿下 38.33% 的全台最高得票率，這代表市民對他們有高度期待。目前黨中央與地方正加速評估人選，對於2026竹北市長本黨不會缺席，目標就是推出最強候選人，且不排除任何合作可能。