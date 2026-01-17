日前天王周杰倫參加澳網「一分大滿貫」比賽，結果完全沒碰到球就輸了，引發熱議。而周杰倫的好友潘瑋柏同樣愛打網球，今（17）日他更在IG發文，曬出自己拿到「台北網球杯」男子單打組的冠軍，這應該是潘瑋柏與朋友私下舉辦的私人比賽，想不到卻湧入許多粉絲留言，覺得潘瑋柏很厲害，要他去教周杰倫打球。對此，潘瑋柏笑回「他可以當我教練」，態度很謙虛。

▲潘瑋柏奪台北網球杯冠軍　粉絲要他當周杰倫教練（圖／潘瑋柏IG@willpan23）
▲潘瑋柏奪「台北網球杯」冠軍，粉絲笑說他可以去當周杰倫的教練了。（圖／潘瑋柏IG@willpan23）
潘瑋柏奪台北網球杯冠軍　粉絲要他當周杰倫教練

潘瑋柏今日在IG發文，曬出自己手持獎盃的照片，開心直呼：「喜獲台北網球杯單打第一名，lucky me」。只見獎盃上印有「1st Annual Taipei Tennis Cup（首屆台北網球杯）」的字樣，應該不是台北市的官方比賽，而是潘瑋柏與好友自己辦的私人賽事。雖然不知道難度高不高，但還是有許多粉絲湧入留言，稱讚潘瑋柏很厲害。

更有網友因此聯想到周杰倫，開玩笑對潘瑋柏說：「你可以當周董的教練了」、「教教你兄弟@jaychou（周杰倫帳號）打一下」。對此，潘瑋柏也親自回覆網友：「他可以當我教練」，謙虛表示應該是周杰倫教他打球才對。而另一位明星好友王心凌也現身稱讚潘瑋柏：「這麼強」。

▲周杰倫眼看球從面前飛過，比賽隨即結束，天王大笑比出「讚」的手勢。（圖／Australian Open IG@australianopen）
▲周杰倫日前參加澳網一分大滿貫，結果對手第一次發球他就沒接到，立刻輸掉比賽。（圖／Australian Open IG@australianopen）
潘瑋柏、周杰倫都愛打網球　是相識20年好友

其實潘瑋柏近年身材忽胖忽瘦，經常被粉絲督促要多運動，如今看來，他應該找到了自己能夠持之以恆的運動項目，再也不怕從「潘帥」變成「潘胖」。而周杰倫應該也不介意被和潘瑋柏拿來對比，畢竟兩人私下的關係其實也不錯；2007年周杰倫開唱時，就曾找潘瑋柏當嘉賓，合唱〈聽媽媽的話〉，雙方認識應該將近20年了。

▲潘瑋柏、周杰倫都愛打網球　是相識20年好友，曾穿同一雙喬丹球鞋合照。（圖／潘瑋柏IG@willpan23）
▲周杰倫（左）、潘瑋柏（右）是相識20年的好友，曾穿同一雙喬丹球鞋合照。（圖／潘瑋柏IG@willpan23）
資料來源：潘瑋柏IG


