尾牙抽獎想中大獎？命理專家楊登嵙分享2026年開運色系、食物，今年關鍵的開運元素為「木」及「火」，參加尾牙時可以在衣服或飾品改變一下就能招來好運，也別忘記藉由食用自然的食物，補充好運的能量，讓今年好運旺旺來。

2026開運色系　選對顏色好運擋不住

楊登嵙說，2026年歲次丙午年，火馬年，丙為火，馬為火，木生火，「木」及「火」是今年的開運元素。建議可以在衣服或飾品上，挑選具有以下幾種色系搭配。

木：綠色、蘋果色、橄欖色、墨綠色

火：紅色、粉紅色、紫色、紫紅色、橘紅色

▲選擇紅色、粉紅色、紫色、紫紅色、橘紅色等顏色的衣物、配飾，可以讓運勢增長。（示意圖／取自unsplash）
▲選擇紅色、粉紅色、紫色、紫紅色、橘紅色等顏色的衣物、配飾，可以讓運勢增長。（示意圖／取自unsplash）
2026開運食物　食補讓好運旺旺來

飲食上同樣選擇「木」、「火」相對應的食材，就藉由食用自然的食物，補充好運的能量，讓今年好運旺旺來。

木：橄欖、菠菜、綠豆、檸檬、小黃瓜、綠花椰菜、芹菜、韭菜、奇異果、青椒、蘆筍、毛豆、秋葵、地瓜葉、綠苦瓜、芥蘭、綠茶。

火：紅蘋果、荔枝、蓮霧、紅柿、草莓、紅蘿蔔、枸杞、紅番茄、紅豆、茄子、櫻桃、紅莓、洛神花、紅辣椒、紅棗、紫地瓜、紫山藥、牛肉、羊肉等水果和蔬菜。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 
