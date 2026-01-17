我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄爆發重大國安洩密案件。一名海軍陸戰隊陳姓中士因財務吃緊，鋌而走險與中國人士接觸，不僅拍攝投共影片，還多次外洩軍事與國安敏感資訊，內容甚至涉及總統機密行程。橋頭地檢署接獲情資後展開偵辦，近日偵查終結，依法對陳男提起公訴，並建請法院從重量刑。檢方指出，陳男於民國113年初透過網路結識一名綽號「吉祥」的大陸籍人士，對方以金錢利誘，要求其拍攝投共影片。陳男明知行為危害國安，仍於同年2月至3月間，在高雄楠梓住處手持五星旗拍攝影片，內容包括承認台灣隸屬中國、表達效忠中國等言論，並將影片傳送給對方。檢方調查，陳男於同年4月分兩次收受對方匯款，共計新台幣20萬元，作為拍攝影片的報酬。此後，他未停止不法行為，反而進一步利用軍職身分，蒐集並外洩軍事機密。起訴書指出，陳男於去年5月至7月間，取得屬於應秘密的AAV型兩棲突擊車性能資料與保養紀錄，並以手機拍攝後，透過通訊軟體Telegram傳送給對方。7月間，他更外洩總統前往左營營區視察的機密行程，並因此再收受新台幣1萬元報酬。此外，檢方也查出，陳男曾洩漏漢光演習內容及無人機回報格式等敏感資訊，雖未取得金錢對價，但已構成洩密行為，依法仍須追究刑責。橋頭地檢署強調，陳男身為現役軍人，未盡忠誠義務，卻因私利拍攝投共影片並多次外洩軍事與國安敏感資訊，嚴重破壞國防安全與軍隊紀律，對國家安全造成實質危害，爰依《國家安全法》、《貪汙治罪條例》及刑法洩密等罪嫌提起公訴，並建請法院從重量刑。