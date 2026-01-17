厚外套快拿出來！好天氣又要結束了，下週一（19日）東北季風增強，明顯天氣變化在下周二（20日），冷空氣開始發威，預期強度將達到大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團，最冷時間是下週三晚間到周四，局部地區跌破10度，且迎風面地區水氣增加，北部、東北部有雨，尤其周二、周三北部、宜蘭有局部較大雨勢發生的機率。
把握最後好天氣！迎風面降雨漸增
中央氣象署預報指出，明（18）日天氣跟今天相似，迎風面基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。
下周一東北季風增強，不過溫度下降還不明顯，迎風面地區降雨增加，基隆北海岸、大台北山區降雨明顯，桃園以北及東半部有局部短暫雨，新竹以南為多雲到晴。
下周二起冷空氣南下！最冷時間點在下周三、下周四
下周明顯溫度變化在下周二（20日），強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團南下，白天仍有18度，入夜氣溫開始下降，北部明顯轉冷，其他地區逐漸變冷。這波冷空氣影響時間長，預計將會一路凍到下周五、下週六清晨，最冷時間點在下周三晚至下周四，北部約12度至13度，中部13度，局部地區跌破10度。
下周冷空氣影響期間，迎風面地區降雨明顯，下周二新竹以北、東半部降雨範圍變大，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區有局部大雨機會；下周三迎風面地區雨勢偏大，一直到下周四、下周五雨勢才會稍緩，不過北部、東半部仍有零星降雨。若水氣搭配得宜，下周四中部以北、東北部及東部3000公尺以上的高山有降雪機會。
資料來源：中央氣象署
