日本實境秀節目《我的咖啡男友》，是日本在2024年播出的史上首部男男戀愛綜藝節目《夏日咖啡男友》第二季。果然在第一季爆紅後，13日播出的第二季也引發高度討論。該節目這次找來8位找尋真愛的男性到充滿浪漫白雪的北海道煲愛，一起經營行動咖啡車1個月。節目呈現出嘉賓從戀愛的生活、工作模式、以及價值觀等的磨合，吸引大批觀眾。《NOWNEWS今日新聞》也為大家整理所有成員的IG一次看！
《我的咖啡男友》的5位主持人Megumi、賀蘭千秋、青山黛瑪、榴槤·露露布麗姬妲、德井義實全數回歸，繼續吐槽嘉賓、透過螢幕說出真心話。不同於去年夏季的海邊，這次來到充滿浪漫雪景的北海道。這次成員共有8位，東京的23歲大學生、兼職DJ的波米，單純氣質獲得許多人的注意。北海道的29歲宏也，是自創品牌「YOMENAI」藝術總監，昔日將工作擺第一的他，希望可以有更豐富的社交，而他的溫柔，也讓不少人留下好印象。
戀綜成員跟節目爆紅
來自泰國的26歲胡威，就讀性別研究與人類學博士，還是泰國的柔道國家隊隊員，目標是參加2028年奧運，個性陽光的他，深受眾人注目。住在澳洲、出生東京的32歲伊薩亞，是IT開發軟體公司的業務。26歲的喬布在大阪出生，在製造業擔任行銷一職，個性外向的他，非常喜歡戀愛。最高齡的和之出生大阪，今年40歲，剛結束15年戀情，想學習表達內心情緒。同樣來自大阪的20歲龍樹，曾因感情受傷失去信任，希望可以重新找回自己。秘魯、日本混血的34歲威廉，在巴塞隆納擔任IT專案經理，雖然曾因愛情受傷，但仍對婚姻及長期戀愛有著期待。
日本同性戀綜大成功 打破性傾向的界線
《夏日咖啡男友》是Netflix打造的日本首部男男同性戀愛實境秀，邀請9位不同背景的男子住進海濱豪宅，共同經營行動咖啡車。節目捨棄了傳統戀綜的戲劇化與衝突，轉而以唯美的鏡頭與細膩的情感，呈現成員們在研磨咖啡與日常相處中，漸漸萌發的愛意與深厚友誼。這不僅是一場戀愛競賽，更是一段關於自我認同與生命故事的溫柔交流。
該節目深刻描繪了成員們面對社會眼光的掙扎、出櫃的辛酸與對家庭的渴望。透過真實的對話與穩定的情侶互動，成功打破了性傾向的界線，感動了全球觀眾。隨著今年第二季的強勢回歸，這股由咖啡與純愛交織而成的日式療癒風，已成為當代同性平權與娛樂美學結合的最佳代表。
