KTV是親朋好友聚會的最佳場所，假想當00後的年輕人拿起麥克風，點播現在流行的抖音神曲或饒舌歌時，坐在一旁的7、8 年級生卻突然因為一段熟悉的旋律集體起立致敬，這種「回憶殺」往往讓年輕一輩滿頭問號：「這到底是哪部？」如同現在最火紅的偶像劇《想見你》的主題歌曲〈想見你想見你想見你〉，多首跨越年代的偶像劇神曲，乘載了不同世代的青春淚水，《NOWNEWS今日新聞》特別盤點5首必點的偶像劇歌曲，包括《MVP情人》的〈我難過〉、《海豚灣戀人》的〈遺失的美好〉、《鬥魚》的〈Lydia〉、《麻辣鮮師》的〈養我一輩子〉以及《薰衣草》的〈花香〉，作為週末唱KTV的懷舊參考歌單。「我難過的是放棄你，放棄愛」這句歌詞一出現，全台灣大概有80%的人都會跟著唱。這是當年籃球偶像劇《MVP情人》的主題曲。當時孫協志、張韶涵與顏行書的三角戀讓人揪心，加上5566當年紅遍亞洲的氣勢，讓這首歌幾乎成為了國民失戀情歌。即使過了20多年，只要前奏鋼琴聲響起，KTV包廂裡的所有人依然會集體起立致敬。「海的思念綿延不絕，終於和天在地平線交會」，由張韶涵演唱的片尾曲，隨著當年《海豚灣戀人》的熱播，成為了無數少女心中的神曲。劇中「小瓶蓋」與「達達」的虐戀，配上張韶涵清亮又具穿透力的嗓音，讓這首歌至今仍霸佔KTV排行榜。對於許多人來說，這首歌談論了劇情的感動，也以歌詞「有的人說不清哪裡好，但就是誰都替代不了」表達了純真戀愛觀。由郭品超與安以軒飾演一對虐戀情侶的《鬥魚》，被譽為台灣版的《古惑仔》。當年 F.I.R.尚未正式露臉，光靠這首片尾曲〈Lydia〉就轟動全台。前奏那段帶有異國風情的西班牙吉他一下，所有觀眾的心就揪了起來。主唱Faye充滿爆發力的嗓音唱著「他走了帶不走你的天堂」，詮釋了劇中燕子與于皓那種想愛卻愛得滿身傷痕的無奈，代表了一段叛逆與成長的青春故事。「我要你愛我，養我一輩子」這首輕快又充滿Y2K少女感的歌曲，是台灣史上最長壽校園劇《麻辣鮮師》的片尾曲。對於許多七、八年級生來說，這首歌就是「放學」的代名詞。當電視上出現謝祖武飾演的「磊哥」那句招牌口頭禪「我要當老師！」，接著響起Makiyo甜甜的嗓音，就是週末最快樂的時光。《麻辣鮮師》捧紅了包括言承旭、潘瑋柏、杜詩梅明星，這首歌絕對是那一代人共同的青春BGM。在韓劇尚未全面攻佔台灣前，《薰衣草》可說是開啟了台灣偶像劇的唯美悲情時代。當年那個裝著薰衣草的小玻璃瓶，是所有國高中女生書包裡必備的定情信物。男主角許紹洋親自演唱的主題曲〈花香〉，歌詞「風，沒有方向的吹來」配上劇中梁以薰患有心臟病的悲劇設定，當年不知道騙走了多少衛生紙。這首歌標誌著台灣偶像劇「演而優則唱」的經典模式，現在聽來，那種純粹且至死不渝的愛情觀，或許正是現代速食愛情中最缺乏的「花香」。