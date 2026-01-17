我是廣告 請繼續往下閱讀

115年度大學學測今（17）日登場，不少考生反映，自然科難度提高，題目篇幅明顯拉長，閱讀與作答時間分配成挑戰。建國高中、松山高中教師分析，今年自然科生物試題整體偏易，是5年來「最簡單」的一年，學生只要耐心閱讀即可找出答案，而地球科學難度比往年略深，具有高鑑別度，化學則題目保持穩定，沒有大幅變化。建國高中教師賴奕帆認為，物理科整份考題較適合高二、高三自然組學生，如果高三上、高二有認真研讀，對答題拿高分較有利。而繪圖題與以往不大相同，像第53題較偏向探索及實作，去判斷電池感應的電流方向，也讓學生做圖描繪圖形，將探索與實作結合在一起，整體出題教授十分用心，「出得非常得好」；第47、49題半導體先進製程考的是學生近代物理概念，以及光波干涉、繞射都涵蓋在其中，不過，他也說，49題整體敘述要讓學生畫圖，卻沒有強調光線中電場與磁場強弱的關係，是否會造成學生答題上困擾，不曉得大考中心評分上是否會考量這一點，不過，整份考卷鑑別度很高，出題教授是非常用心。建國高中教師趙君傑則解析，今年化學科考題有三個特色，第一，題目品質很穩定，這幾年來不管是難易度題數分配，或是章節比例，包括計算、圖表分析等，這幾年一直保持穩定，沒有大幅度變話。第二，今年特色有計算題但避開極其繁瑣的計算，也就是說學生只要有化學知識的概念即可，沒有把解題重點放在計算能力上，符合現代學生趨勢。第三，今年把生活化與化學知識做一個巧妙的連結，第25到27題考一個香蕉當中礦物質的組成與分析，學生解這題必須完全依靠化學知識與能力，也有助於教師現場教學。生物科方面，建國高中教師周麗芬提到，今年生物試題整體試題篇易，鑑別度中等，是「這五年來最簡單的一年」，學生只要耐心閱讀就能從中找到線索答案，但這對生物程度較好的同學可能較無優勢，其中較特別之處，是多選題相較於去年減少2題，非選擇題也屬於跨科，融入探究與實作，和化學類型是跨科。周麗芬指出，今年跨科題目較往年多，也跨到不同領域，像第34題跨生物與地球科學，其中提到五次生物大滅絕，第41、42題比較像探究與實作題，也跨生物、化學題組，她強調，今年題幹並沒有非常長的敘述，長度適中，主要是素養導向題目蠻多。此外，她說，非選題往年都蠻有鑑別度「蠻難的」，但今年有提供作答範例，這個範例已經說明了下一個題目要問的理由，因此也容易引導學生作答，也讓整體生物難易度下降很多，有利於學生作答，但也降低了學生的鑑別度。松山高中教師翁雪琴則直言，今年地球科學試題難度比往年深，主要中間偏難，具有高鑑別度，能有效區別高分群及低分群，試卷強調系統性的思考，以及解決能力、探究能力推論，同時還有圖表的理解、轉移資料、計算能力等等，都涵蓋在這份試卷中，試題分布上除了傳統四大領域，對於氣候變遷最熱門的議題也非常深入，平衡度也很均值，且在學科知識的廣度與深度也同時兼顧。她說，尤其今年地球科學計算題較多，尤其是第1、第5題、第8題、第50、51題，與以往學生認為只要記住課本知識有很大的不同，所以難度也相對提升。但翁雪琴認為，地球科學整份試題是非常精彩漂亮，但學生也必須更注重系統性思考。