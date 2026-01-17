我是廣告 請繼續往下閱讀

福爾摩沙夢想家今（17）日在主場迎戰新北國王，焦點全在球隊新洋將班提爾（Benjamin Bentil）身上。這名擁有豐富海外資歷的「浪人前鋒」來台首秀便展現NBA等級的身手，全場狂飆29分、12籃板，率領夢想家以116：96輕鬆擊退國王。有趣的是，班提爾的神韻以及招牌的鬍子被不少球迷指出酷似洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）。對此，班提爾賽後幽默回應：「這不是我第一次被說像他（詹姆斯）了。他是歷史上最偉大的球員之一，能被說長得像他是滿棒的一件事。」現年30歲的班提爾身高204公分，曾在2016年NBA選秀次輪獲得塞爾提克青睞，隨後職籃足跡遍布歐亞各大聯賽。今日他先發上陣39分鐘，展現驚人的進攻效率，全場19投12中，不僅進帳全場最高得分，正負值更是全隊第一的+30。談到班提爾首戰的強勢表現，總教練簡浩直言完全不意外，「你看他的實力就知道，實力就在那裡。他先前在日本職籃打過球，非常習慣亞洲球風，我只提醒他要適應裁判尺度，今天我給他9.5分的高分評價。」除了教練團，夢想家雙核心後衛林俊吉、蔣淯安也感受到班提爾加入後的化學效應。林俊吉指出，雖然雙方合練時間不長，但班提爾很有經驗，能迅速理解戰術並解決場上問題，「他在場上讓我們打得比較輕鬆。」蔣淯安則點出班提爾具備優異的場上解讀能力，讓團隊進攻運作變得更加流暢。有趣的是，班提爾魁梧的身材與神韻，被不少球迷指出酷似洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）。對此，班提爾賽後幽默回應：「這不是我第一次被說像他（詹姆斯）了。他是歷史上最偉大的球員之一，能被說長得像他是滿棒的一件事，我也希望在場上的表現能跟他一樣出色。」本場比賽夢想家火力全開，除了班提爾表現神勇，布依德（Julian Boyd）挹注16分，蔣淯安也有14分進帳。面對國王曾在決勝節試圖反撲，夢想家穩紮穩打守住勝利。班提爾表示，這是一個很好的開始，並特別感謝蔣淯安、林俊吉等隊友的引導，讓他能在最短時間內融入團隊體系。