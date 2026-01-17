又到了歲末年終時刻，各大公司開始準備尾牙聯歡晚會犒賞辛苦的員工，每到這個時候，各大科技廠的尾牙總是備受關注，像是廣達、華碩都在近日席開多桌，邀請知名歌手輪番上陣演出，社群討論度超高。不過，今年有更猛的選手出場，投信公司「野村投信」日前舉辦尾牙時，公司竟然宣布人人有獎，直接發一台iPhone 17 Pro Max，完全不用抽獎，在社群羨煞不少人。
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「尾牙一人一支iPhone 17 Pro Max有合理嗎？」、「史上最扯的尾牙禮物，每人一支iPhone 17 Pro Max」只見貼出在社群眾多畫面，為投信公司「野村投信」公司尾牙現場，大螢幕上直接寫著「員工禮物大揭曉！iPhone 17 Pro Max，感謝您的貢獻」，市價將近4萬5的手機人人有獎免抽獎帶回家！
貼文曝光後，不少網友紛紛回應表示「別人的公司不會讓我失望」、「好喜歡這種人人有大獎的.....不用抽每個人心情都很好」、「下次發文記得要帶上104人力職缺網站」、「老闆願意花錢分紅給員工！這真的很值得鼓勵」、「非常棒的公司！人人都是大獎太羨慕了」、「入職公司5年連個小紅包都沒中過，看到別人的公司只能羨慕，遇到好老闆真的很重要，工作更有動力」。
野村投信尾牙搶盡科技公司鋒頭！每人發一支iPhone 17 Pro Max太猛
據悉，該網友的公司為野村證券投資信託公司，是一個在台灣深耕超過25年的外資投信，成立於1998年，2006年合併荷銀投信，成為台灣最大投信，兩大主要股東分別為日商野村資產管理以及港商Allshores集團旗下公司，是一間合資企業，由兩大主要股東席次各半之獨立董事會主導公司策略以及營運。
連臉書粉專「科技工作講 Tech Job N Talk」也分享表示：「很多人說去年股市熱，投信應該賺爆了，野村投信應該是今年尾牙陽光普照獎（人人有獎）最猛的吧.....我以前在Apple的時候，尾牙怎麼都沒有送iPhone....？想說怎麼樣可以不著痕跡的讓公司看到這則貼文」。
廣達、華碩尾牙晚會也不錯！獎金創歷史新高、「人人有獎1萬元」
然而每年尾牙都備受矚目的廣達電腦，今年在南港展覽館1館舉辦尾牙旺年會，席開歷來最多的1300桌，總獎金將近7000萬元創史上新高，最大獎金現金30萬元，表演藝人邀請來戴愛玲、宇宙人、蕭敬騰等。有第一次參加廣達電尾牙的員工也表示：「首年參加真的被排場嚇到！雖然沒有中獎但還是很開心，來沾沾喜氣明年會更好！」
另外，華碩也非常猛，16日也在南港展覽館舉行歲末聯歡晚會，席開820桌，超過8000位員工到場同歡，也有邀請李竺芯、A-Lin、動力火車熱力開唱，除了祭出8輛汽車以及多樣豐厚大獎回饋員工之外，現場更直接宣布參加獎「人人有1萬元」，總獎金就要砸8000萬以上回饋給員工，現場氣氛嗨到最頂點！看到別人尾牙獎項拿到手軟，《NOWNEWS》也祝大家接下來尾牙都能中大獎啦！
資料來源：104人力銀行、科技工作講 Tech Job N Talk
我是廣告 請繼續往下閱讀
野村投信尾牙搶盡科技公司鋒頭！每人發一支iPhone 17 Pro Max太猛
據悉，該網友的公司為野村證券投資信託公司，是一個在台灣深耕超過25年的外資投信，成立於1998年，2006年合併荷銀投信，成為台灣最大投信，兩大主要股東分別為日商野村資產管理以及港商Allshores集團旗下公司，是一間合資企業，由兩大主要股東席次各半之獨立董事會主導公司策略以及營運。
廣達、華碩尾牙晚會也不錯！獎金創歷史新高、「人人有獎1萬元」
然而每年尾牙都備受矚目的廣達電腦，今年在南港展覽館1館舉辦尾牙旺年會，席開歷來最多的1300桌，總獎金將近7000萬元創史上新高，最大獎金現金30萬元，表演藝人邀請來戴愛玲、宇宙人、蕭敬騰等。有第一次參加廣達電尾牙的員工也表示：「首年參加真的被排場嚇到！雖然沒有中獎但還是很開心，來沾沾喜氣明年會更好！」