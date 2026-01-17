我是廣告 請繼續往下閱讀

「尾牙一人一支iPhone 17 Pro Max有合理嗎？」、「史上最扯的尾牙禮物，每人一支iPhone 17 Pro Max」

市價將近4萬5的手機人人有獎免抽獎帶回家！

▲有網友分享自己公司尾牙時，宣布每人都能獲得一台全新的iPhone 17 Pro Max，市價高達4萬5000元，不少人羨煞。（圖／Threads）

野村投信尾牙搶盡科技公司鋒頭！每人發一支iPhone 17 Pro Max太猛

▲野村證券投資信託公司，是一個在台灣深耕超過25年的外資投信，今年尾牙送員工人人一支iPhone 17 Pro Max引爆社群討論。（圖/Google評價）

野村投信應該是今年尾牙陽光普照獎（人人有獎）最猛的吧.....我以前在Apple的時候，尾牙怎麼都沒有送iPhone....？

廣達、華碩尾牙晚會也不錯！獎金創歷史新高、「人人有獎1萬元」

席開歷來最多的1300桌，總獎金將近7000萬元創史上新高

▲廣達電腦今年尾牙席開1300桌，總獎金將近7000萬元創史上新高，最大獎金現金30萬元，有新進員工被超大規模給震撼。（圖/記者嚴俊強攝）

除了祭出8輛汽車以及多樣豐厚大獎回饋員工之外，現場更直接宣布參加獎「人人有1萬元」

▲華碩尾牙也相當不錯，除了有8輛頭獎汽車等多樣3C好禮，還有人人有獎1萬元，總獎金就突破8000多萬！（圖/Threads）