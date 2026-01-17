我是廣告 請繼續往下閱讀

115年學測自然科落幕，生物科補教老師游夏坦言，題目寫不完是正常「連我都寫很久」。他表示，生物考題文字很長，考生須耐心閱讀，有學生反應差點寫不完；今年出了很多演化相關題目，例如較難的支序系統學，第36題、39題都很困難，須花時間分析比對，手寫題第38題更是刁鑽。得勝者文教老師江青釗分析，考題閱讀量大是主因。他指出，19頁試卷出現多達50個圖表，可見大考中心將題目圖表化的決心，閱讀量越來越多是未來趨勢。整體而言，今年出題中規中矩，4科難度與去年接近，得勝者文教預估五標與去年持平，頂標維持13級分。化學科老師黃鑫指出，題組第44到46題引用諾貝爾化學獎得主研究，讀題能力是得分關鍵。物理老師陸怡中認為，物理較去年簡單，題目涵括各章節並無偏頗。地球科學補教老師蕭騏則指出，這幾科考了非常多2025年全球天災，時事題都不算太難。