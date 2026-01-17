我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張立昂染金髮飾演酒店的男領班，被調侃是最帥媽媽桑。（圖／男公館A Controversial Entertainer臉書）

▲演員們今日在現場還玩起小遊戲，陳奕直接背著小樂。（圖／男公館提供）

▲《男公館》主演群為石知田（左起）、羅宏正、周予天、吳思賢小樂、張立昂、陳奕。（圖／男公館A Controversial Entertainer臉書）

由張正芬、辛誌諭監製，郝心翔導演，陳奕擔任製作人的全新影集《男公館》，在歷經東京、香港、釜山、新加坡等國際影視節巡迴宣傳後，今（17）日終於回到台北盛大舉行「男公館王牌會」粉絲見面會。主演群張立昂、陳奕、吳思賢（小樂）、周予天、羅宏正、石知田全員到齊，現場正式公開首支3分鐘精彩片花，張立昂化身最帥媽媽桑，小樂則狂做30下伏地挺身大秀肌肉。在首次公開的片花中，飾演男公關的陳奕、吳思賢、周予天、羅宏正、石知田皆大方展現精實好身材；而過去常以「霸道總裁」形象示人的張立昂，這次華麗轉身，飾演外型與手腕兼具的「最稱職媽媽桑」（男領班），反差表現令粉絲耳目一新。此外，片花中更驚見何潤東、李國毅、溫昇豪、王彩樺、任容萱等大咖影星，黃金卡司陣容讓現場驚呼連連。而在今日活動現場，演員們不僅與粉絲共同觀賞片花，更透過互動遊戲展現絕佳默契。為了回饋粉絲支持，演員們大方送出簽名T恤，小樂吳思賢更在粉絲力邀下，現場展現驚人體能，直接完成30個伏地挺身，引起全場尖叫。除了現場活動熱絡，《男公館》的明星好友圈影響力同樣驚人。今晚7點片花於官方社群正式上架後，張鈞甯、徐若瑄、炎亞綸、宋芸樺、蔡淑臻、周興哲、劉品言等近百位藝人紛紛於社群轉發應援；參與演出的李國毅、溫昇豪、王彩樺、任容萱、Vicky等人也同步發聲，形成壯觀的「演藝圈集體洗版」。製作人陳奕表示，今天到場的粉絲均為後援會鐵粉代表，其中更有不少從香港特別飛來台北的熱情支持者。活動中特別頒發了「男公館王牌會」限量專屬金卡，提供未來活動的專屬優惠。面對粉絲的熱情，演員們也現場許下承諾：待《男公館》正式上映時，全員一定會努力重訓，回到拍戲當下的巔峰身材，再次與粉絲近距離見面。而《男公館》目前已知全球版權由AXN獨家代理發行，至於開播日期尚未出爐，觀眾都很期待。主演陣容：張立昂、陳奕、吳思賢（小樂）、羅宏正、周予天、石知田、孫沁岳、李千娜友情客串：周曉涵、李銘忠、謝承均、邱偲琹、林輝瑝導演：郝心翔監製：張正芬、辛誌諭（製作人為陳奕）集數：10 集播出平台：AXN（全球版權獨家代理發行）播出日期：待公布