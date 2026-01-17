2026年春節即將在下個月到來，每到特殊節日，禮盒總是成為傳遞心意的最佳選擇。日前就有一名網友在Threads發文好奇，便利商店堆滿的中秋、過年禮盒究竟是否真的有人購買？貼文曝光後，不少網友立刻點名，其實超商禮盒的最大客群正是MBTI人格測驗中的「P人」，總是臨時起意、想到才買，在拜訪親友前最後幾分鐘才迅速解決送禮需求。而留言區也有業者也證實，超商禮盒實際銷量不差，賣不完的部分會交由廠商回收，其餘則透過折扣出清，便利性仍是最大優勢。
超商禮盒都是誰在買？全場點名「1族群」：貢獻一半營業額
一名網友日前在Threads發文分享心中疑問，她坦言，每次走進便利商店看到架上堆滿各式節慶禮盒，內心都會忍不住想：「這些真的賣得出去嗎？賣不出去的加盟主都要自己吸收嗎？」因此好奇請益網友們：「有人真的會在超商買禮盒嗎？」
貼文曝光後，留言區迅速湧入大量回應，不少人直接打破原PO的疑惑，「去不熟的親戚家前五分鐘會需要」、「我常常在超商買禮盒耶，臨時想到要送禮超方便」、「蠻多人買的其實！財力驚人」、「我有時候路過看到，衝動購物就買來當下午茶了」、「我爸媽都是去超商買的欸，方便有選擇又有發票」、「真正懂吃的人一定是過年後打折才會買，那時候都超便宜到爆」。
其中，不少網友點出真正的主力客群其實就是「P人」，吸引3.3萬人按讚，「你小看了P人的力量」、「本P人將在踏進親戚家拜年的前十分鐘，去最近的711選購這些東東」、「P人很需要！臨時要買伴手禮來送人的時候這真的很方便，有時候也會找到很特別的日本禮盒」、「我們INFP就是會隨地大小買」、「身為P人，永遠在拜訪親友前的最後一刻在找禮盒」、「他們的營業額有一半以上都是我們這些P人貢獻的」。
所謂「P人」，指的是MBTI人格測驗中的感知型（Perceiving）特質，這類型的人做事彈性高、不愛被行程綁死，傾向隨機應變、保留選項，對於生活保持隨性以及開放的態度，經常使用「直覺」來做事，與偏好計畫與掌控的「J人」（Judging 判斷型）形成鮮明對比。
超商禮盒賣不出去怎麼辦？業者解答了：廠商會回收
至於賣不完的禮盒該如何處理，也有零售業者出面解惑，透露特殊或限定款禮盒通常銷況佳，若有未售完庫存，公司端多半會統一回收，其餘則透過折扣促銷方式出清，「在超商買禮盒的比想像中的多，尤其是中南部，不外乎就是方便跟24小時都有。」
