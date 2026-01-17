我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李玟在金寶山的「永遠的月光愛人」紀念雕像完成1週年。（圖／CoCo Lee Fanclub Taiwan FB）

華語樂壇天后李玟在2023年7月於家中過世，今（17）日是她的51歲冥誕，也是她在金寶山「永遠的月光愛人」紀念雕像完成的1週年。李玟的粉絲CoCo李玟台灣官方歌迷會（CoCo Lee Fanclub Taiwan），再度主動發起「CoCo 李玟 1.17 生日紀念布置」募資活動，串聯起全球歌迷的思念與祝福，在雕像前布置浪漫花海，讓李玟的生日在滿滿的愛中度過。現場粉絲有人靜靜想念李玟，有人低聲唱著她的歌，而李玟二姊Nancy也到場，一起與粉絲悼念李玟。李玟過世後，今日是她的51歲冥誕，也是「永遠的月光愛人」紀念雕像完成1週年。她的粉絲會CoCo李玟台灣官方歌迷會也在日前自發募集「CoCo 李玟 1.17 生日紀念布置」募資活動，號召全球歌迷一起為李玟過生日，果然得到大批粉絲響應，當天現場有花卉、氣球、與參加粉絲的祝福小卡，上面寫著「謝謝妳照亮我們的青春」、「謝謝妳曾給我的那個擁抱，那是支持我走過低潮的力量」等，一字一句都透露著對李玟濃濃的思念。在這場感人的活動中，粉絲們像老友一樣互相聊著對李玟的回憶、唱著她的經典歌曲，有人在回憶中露出微笑，也有人忍不住紅了眼眶。除了在金寶山的活動外，全台各地甚至線上也充滿懷念李玟的身影。昨晚知名卡拉OK舉辦「李玟歌喉讚」比賽，吸引大批受李玟影響的歌迷參賽。而在今日生日當晚，知名夜店也舉辦「CoCo 李玟永恆生日夜」，每個人都各自用不同的方式，來悼念這位曾用音樂撫慰過許多人的歌后。李玟於2023年輕生離世的消息，震驚整個華語娛樂圈，也讓無數歌迷一時難以接受。她曾站上國際舞台，為華語音樂寫下重要里程碑，卻在最耀眼的成就背後，承受外界少見的壓力與身心煎熬。即使面對如此精神壓力，李玟對外仍然露出笑容、能量與全力以赴的表演精神，面對腳傷也依舊要跳出最棒的舞步給歌迷。直到今日，她的冥誕仍有大量歌迷自發緬懷，湧入她的社群帳號、聽她的歌聲陪伴彼此想念的時刻。