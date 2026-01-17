我是廣告 請繼續往下閱讀

115年度學科能力測驗（學測）今（17）日登場，大考中心初步統計，上午數A考試違規近80件，但沒有傳出重大違規，而此次違規數目最多且次數最高、也是歷年來最多的是考生沒有攜帶應試有效證件正本，且未在規定時間內送達，大考中心提醒，考生務必攜帶有效證件。統計上午數學A違規案件，大考中心表示，違規統計數目最多且次數最高也是歷年來最多，為考生沒有攜帶應試有效證件正本，且未在規定時間內送達，總共42位考生；其次應試時飲水或嚼口香糖等總計12位考生；7位考生行動電話未完全關機。此外，有2個違規狀況：一是攜帶入場物品發出聲響，共6位考生；二為考試結束鈴響沒有停止作答動作也共6位考生，以及隨身攜帶已經關機的行動電話總共4位考生。大考中心提醒，考生務必記得攜帶有效證件正本，若未攜帶必須在規定時間內送達，另特別提醒考生，對於行動電話的處理方式務必小心謹慎，因為一旦違規扣分得不償失。學測今起一連3天在全台同步登場，今年有12萬餘人報考。今天下午考自然科，大考中心統計，自然科共有8萬1132人報考，2720人缺考，缺考率3.35%，較去年3.37%微幅下降0.02%。