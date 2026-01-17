我是廣告 請繼續往下閱讀

TPBL今（17）日上演「雙北對決」，賽前吞下三連敗的新北中信特攻前來挑戰台北台新戰神。特攻靠著洋將馬可（Marko Todorovic）展現禁區統治力，繳出誇張的「24分、22籃板」雙二十數據，搭配射手謝亞軒外線火力全開，終場特攻以95：79擊敗戰神，成功止住3連敗頹勢。值得一提的是，剛宣布加盟、身高211公分的新洋將梅克（Makur Maker）今日缺陣。賽後對此許皓程表示：「其實他在今天比賽前他也做了一系列的一個熱身投籃，但他其實做完之後他就非常想要睡覺，不過他還是想要打，但是我們還是在保護他的立場上，我們希望他能夠好好準備明天。」比賽開局，主場作戰的戰神在丁聖儒單節8分領軍下，首節一度取得7分領先。然而，次節特攻雙塔內馬（Nemanja Radovic）與馬可聯手強攻內線，單節回敬26：17的攻勢反超比分。進入第四節，特攻一度拉開16：3的高潮。儘管戰神靠著基德（Stanton Kidd）全場24分苦撐，並一度將分差追至7分，但關鍵時刻特攻頭號球星阿巴西切入完成「三分打」，隨後謝亞軒更飆進個人全場第5記三分球徹底帶走比賽。謝亞軒此役三分球7投5中，進帳本土最高23分，馬可則交出24分、22籃板、5抄截的全能成績單。除了戰況，戰神主場球迷今日最期待的，莫過於昨日剛宣布加盟、身高211公分的新洋將梅克（Makur Maker）。雖然梅克今日已現身場邊熱身，但最終並未進入出賽名單。台新戰神球團賽前表示，梅克昨晚才抵台，雖展現強烈出賽企圖心，甚至主動要求熱身投籃，但身體明顯受到強烈時差影響。許皓程賽後表示：「其實在這一場比賽之前他就一直表達想要上場為我們球隊效力的一個態度，那我們絕對還是以球員的安全為第一優先考量。其實他在今天比賽前他也做了一系列的一個熱身投籃，但他其實做完之後他就非常想要睡覺，不過他還是想要打，但是我們還是在保護他的立場上，我們希望他能夠好好準備明天。」至於明日對陣攻城獅的比賽，梅克是否有機會上演首秀？戰神主帥許皓程語帶保留表示，「明天還是一樣就是要看他的狀況。」戰神今日雖然基德表現神勇，丁聖儒也挹注17分，但在籃板爭搶上完全無法壓制馬可，導致禁區失守。談到比賽關鍵，許皓程直言進攻端表現不理想，戰神全場僅有13次助攻，球的流動明顯不足，「進攻節奏不夠順，球的傳導也偏少，這是我們下一場必須改善的地方。」許皓程表示，後續會與教練團持續討論，調整整體進攻節奏，讓本土球員與團隊運轉更加流暢。許皓程指出，儘管球隊只有雙洋將，但本土球員仍展現強烈拚勁，努力嘗試追回比分。許皓程表示，孫思堯受傷，讓本土內線輪替更加吃緊，但強調這不是輸球的藉口，「我們必須更快去解決這樣的問題。」