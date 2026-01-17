我是廣告 請繼續往下閱讀

▲115年度學測自然考科將半導體先進製程加入試題中。（圖╱得勝者文教提供）

115學年度大學入學能力測驗（學測）今日展開第一天考試，首日考數學A及自然科，其中自然科試題驚現半導體先進製程，引發網路熱議，題組不僅詳列原子能階躍遷，更引入台積電核心技術「EUV 極紫外光」微影原理，要求學生計算13.5nm能量並繪製反射電場，內容極其專業，也讓網友不禁聯想是否在為國舉才，替台灣半導體產業提早徵人。今年學測自然科考試題目引發網友熱議，今年試題不僅考驗學力，更緊扣台灣「護國神山」的產業動脈。在自然科考卷中，竟然出現了半導體先進製程中最核心的「EUV極紫外光」技術與「原子能階」題組，也讓不少網友與考生不禁聯想，並形容這簡直是國家在「提早徵人」，讓高中生在考大學就先感受科技廠的氛圍，提前為進入台積電等頂尖企業做「考前訓練」。這份被比喻為「半導體人才先修」的題組，出現在自然科試題卷第16頁。題目背景設定在晶片先進製程，詳細描述了13.5 nm極紫外光（EUV）如何透過反射鏡匯聚與引導，並結合原子能階圖，題目要求學生不僅要會算能量，還要理解波速、反射與疊加效率。網友幽默表示，這是政府為了護國神山在篩選提早找尋精英人才，讓學生早日習慣科技廠的術語與產業現況，避免以後進廠不適應等衝擊。