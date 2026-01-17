我是廣告 請繼續往下閱讀

▲洪詩（左）與李運慶（右）婚後甜蜜。（圖／洪詩FB）

《我愛黑澀會》出道的成員洪詩在2020年認愛大8歲演員李運慶後，於2023年正式登記結婚，並陸續誕下2名女兒。而近日，李運慶哥哥李運泰在去年感謝洪詩為失智爸爸把屎把尿的貼文再度被翻出，引發網友熱議，大讚洪詩「值得疼愛」，但另一派卻認為洪詩被當成看護，心疼她太辛苦。李運泰去年10月發文感謝洪詩，透露弟弟結婚前，跟他說自己交了一位圈內女友，「演藝圈女藝人的大結局不都是要嫁給小開二代首富之類的，到底誰會想跟我弟長相廝守？」認為弟弟可能結不了婚。不料真的認識洪詩後，發現對方善良又單純，在結婚前跟李運慶同住時，就幫男友照顧失智、行動不便的爸爸，甚至幫忙把屎把尿。李運泰表示就連他爸爸生氣罵洪詩，洪詩都不會責怪，反而認為老人家想法都很簡單可愛。除此之外，李運泰也大讚洪詩很會省錢，沒有品牌迷思，「從來沒有被充滿誘惑的環境模糊了自己的價值觀，過著真實自在的生活」。這段話也引發外界大讚洪詩善良孝順，認為她值得疼愛。但另一派認為文中有些用語令人感到不舒服，認為是在貶低其他女藝人，並覺得洪詩這樣太辛苦，感到非常心疼。而對於照顧問題，李運慶曾澄清表示家裡有請看護照顧，但洪詩有時候仍會親自幫忙。事實上，洪詩與李運慶自2023年登記結婚以來，一直都非常甜蜜。兩人捨棄奢華鑽戒，選擇親手打磨「紫檀木」婚戒作為信物，象徵感情如木頭般厚實且獨一無二。這份浪漫在婚後迅速昇華，兩人接連迎來大女兒「哺哺」與二女兒「那那」，李運慶更時常在社群分享「女兒奴」日常，讓洪詩感嘆：「雖然育兒生活充滿挑戰，但看到一家四口的笑臉，就是最美的風景」。而今年洪詩迎來38歲生日，成為二寶媽的她生活重心幾乎全在孩子身上，甚至一度忘了犒賞自己；而老公李運慶一句「妳才是重點」，並推掉應酬專程陪她度過兩人世界，暖哭無數網友，也讓大家深深感受到洪詩婚後的甜蜜與幸福。