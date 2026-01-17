我是廣告 請繼續往下閱讀

桃園璞園領航猿今（17）日作客台南台鋼獵鷹，最終在延長賽憑藉葛拉漢（Treveon Graham）的絕殺上籃，以100：98險勝對手，收下開季驚人的10連勝。儘管領航猿在場上驚險取勝，總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）賽後卻毫無喜色，他在記者會上針對近期兩聯盟（PLG與TPBL）接連發生的場上暴力事件火力全開，直言對聯盟制止暴力的標準感到「極度失望」。卡米諾斯之所以有感而發，源於近日兩起嚴重的場上肢體衝突。首先是領航猿悍將李家慷在11日對陣富邦勇士時，遭洋將哥倫特（Corperryale 'Doit' Futrell）惡意推擠撞上記錄台，差點釀成重傷；隨後TPBL台新戰神中鋒孫思堯又遭雲豹洋將麥卡洛（Chris McCullough）重摔在地，導致右膝韌帶撕裂，確定休養4到6個月，賽季提前報銷。令卡總憤怒的是，這兩起足以危害球員職業生涯的惡意行為，最終都未導致相關球員遭到禁賽。卡總語帶沉重地表示：「我收到孫思堯的訊息，他是我以前在太陽時期的子弟兵，看到他要休息這麼久，我真的很失望。這個國家的兩個聯盟，在制止暴力行為的標準上完全無法拿捏。」卡米諾斯進一步質疑聯盟判罰的邏輯與公正性。他舉出高國豪、楊敬敏曾因場外私人行為遭聯盟處以禁賽處分，「那些私事沒有在身體上實際上傷害到任何人，卻遭到重罰；反觀場上這些具備實質傷害性的危險動作，聯盟在檢視影片後卻沒有做出正確判罰，這樣暴力行為要怎麼制止？」卡總直言，李家慷沒受傷是萬幸，但孫思堯卻沒那麼幸運，「那種動作根本不是籃球動作，如果聯盟繼續漠視，就是在縱容暴力再度發生。」面對頻繁出現的場上衝突，卡米諾斯在採訪最後向兩聯盟的高層發出沉痛呼籲。他強調判罰不應只是冷冰冰的條文，更應該考量球員的安全與公平性，「辦公室的人要好好想一想，如果今天受到這樣對待的是你的小孩，你還會覺得這樣的判罰是公平的嗎？請好好思考該如何做，才能真正制止這種暴力行為。」雖然領航猿今日以10連勝締造巔峰戰績，但卡總這番針對聯盟「安全標準」的公開開砲，無疑已在台灣籃壇投下一枚震撼彈，也引發大批球迷對於球員職業環境安全的熱烈討論。