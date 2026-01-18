隨著明星外野手凱爾·塔克（Kyle Tucker）正式加盟洛杉磯道奇隊（Los Angeles Dodgers），大聯盟的自由市場版圖再度發生劇變。道奇隊以4年2.4億美元的破天荒價格簽下這位明星外野手，不僅創下史上最高的6000萬美元平均年薪，更直接挑戰了紐約洋基隊長年信奉的建隊邏輯。美媒《Yanks Go Yard》直言，這紙合約不僅是洋基隊的噩夢，更可能讓洋基傳統的經營方式徹底過時。
短約高薪 vs. 長約攤平 道奇與洋基簽約偏好大不同
這樁交易案凸顯了兩大豪門截然不同的經營哲學。洋基隊向來偏好「長年限、低年薪」的合約模式，試圖透過拉長合約期限來降低每年的團隊薪資，以減輕奢侈稅（Luxury Tax）的負擔。
例如洋基去年與左投佛里德（Max Fried）簽下的8年2.18億美元合約，雖然將年薪壓低在2725萬美元，但這意味著當佛里德邁入38歲、戰力明顯下滑時，洋基仍須支付高昂薪資。
反觀道奇隊則採取「購買精華期」的侵略性策略。塔克這份合約僅有4年，雖然每年要支付驚人的6000萬美元，但道奇成功規避了球員老化後的衰退期風險，且塔克在33歲時能再次進入自由市場爭取大約，這對球員與球隊而言是雙贏，卻讓洋基這類追求長期財務穩定的球隊感到恐懼。
洋基的沉重包袱 那些年「省錢不成」的慘痛代價
新聞分析指出，洋基試圖透過拉長合約來避稅的策略，往往適得其反。拉梅修（DJ LeMahieu）在2021年獲得的6年9000萬美元合約，以及早已離隊的希克斯（Aaron Hicks），都是洋基模式的負面案例。洋基去年夏天才剛裁掉失去產值的拉梅修，但帳面上仍須支付1500萬美元的負債；希克斯直到去年都還在消耗洋基1000萬美元的薪資額度，即便他早已不在陣中。
此外，洋基至今仍排斥使用「延遲付款（Deferred Money）」來優化奢侈稅空間，這讓他們在面對道奇這種前衛球隊時，競爭力顯得捉襟見肘。
自由市場新常態 選手偏好「短約大錢」拚二次金身
塔克並非特例。去年布雷格曼（Alex Bregman）拒絕了底特律老虎隊的6年長約，轉而在紅襪與小熊隊的短約操作中，同樣6年卻多賺了4350萬美元；「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）也透過拒絕延長合約、改簽短期「墊枕合約（Pillow Contract）」的方式，讓他在相同7年內的總收入多出近5000萬美元。
雖然洋基目前正試圖對貝林傑（Cody Bellinger）採取類似策略，但因不願真正砸下超高年薪，始終無法說服頂級經紀人波拉斯（Scott Boras）退讓。隨著道奇隊這次以塔克合約為整個運動產業「充能」，洋基隊若不改變哲學，恐怕將在頂級球星爭奪戰中徹底掉隊。
消息來源：Yanks Go Yard
