在各大賣場熱銷的「日本一番頂級橄欖油」，驚爆使用低價劣質油混充，透過化學溶劑萃取的「橄欖粕油」，重新包裝並虛偽標示為高級食用油，再透過買一送一等促銷手段誘騙消費者。涉案的陳姓父子3人遭約談，檢方認定涉犯詐欺取財等罪，諭令共180萬元交保。全聯表示收到通知後，已依規定下架商品，消費者可辦理退貨；家樂福也表示，已提前預防性下架，顧客同樣可辦理退換貨。
檢警調查發現，進口商「堡晟興業」及「楓緣國際」涉嫌將成本低廉、國外進口俗稱「殘渣油」的橄欖粕油（Olive Pomace Oil），將其改頭換面，貼上「日本一番頂級橄欖油」的標籤，並在瓶身強調「Top Grade」（頂級），誤導消費者以為買到的是高品質油品。
目前食藥署已介入，這類油品是將橄欖果實經壓榨後的果渣，再經高溫與化學溶劑提煉而成，營養價值極低，與初榨橄欖油截然不同。檢方呼籲，若民眾家中仍有該款油品，建議暫停食用，並保留發票與商品，待後續廠商或通路公布退換貨方案，以保障自身權益。
日本一番頂級橄欖油怎麼退貨？全聯、家樂福退貨方法
全聯：
全聯表示，針對橄欖油事件，收到通知後，門市及相關線上平台，依規定下架相關商品；消費者憑原交易完整發票，至當時購物的分店，會全力協助辦理退貨。
家樂福：
家樂福也說明，已提前預防性下架，顧客如近期購買該商品有疑慮，可持購買發票與商品到店辦理退換貨。
日本一番頂級橄欖油爆假！劣質油偽標成高級食用油
資料來源：全聯、家樂福
