金州勇士隊與庫明加（Jonathan Kuminga）的「賣我」戲碼已進入白熱化。隨著2月5日交易截止日逼近，由於庫明加目前的交易價值處於低點，且勇士不願為了單純送走他而搭上過多選秀權，交易陷入停滯。對此，美媒《運動畫刊》專家提出了一項涉及獨行俠、暴龍與爵士的「四隊大交易方案」，旨在為勇士換回一名穩定的側翼得分手巴瑞特（RJ Barrett）．他本季場均可得到19.6分。
四隊交易草案 庫明加、戴維斯與巴瑞特的大洗牌
這項擬定的交易方案涉及多位明星與潛力股：
勇士得到：RJ Barrett（來自暴龍）。
暴龍得到：Anthony Davis、Caleb Martin（均來自獨行俠）。
獨行俠得到：Immanuel Quickley（來自暴龍）、Jonathan Kuminga、Buddy Hield 及2026年首輪籤（均來自勇士）。
爵士得到：Dwight Powell、2032年次輪籤（均來自獨行俠）。
勇士盤算 追求低調且合約彈性的側翼
對勇士而言，雖然他們曾屬意墨菲（Trey Murphy III）或小波特（Michael Porter Jr.），但前者被鵜鶘視為非賣品，後者則要價過高。25歲的巴瑞特本季場均能貢獻19.6分、命中率達49.6%，且三分命中率也有35.5%。
相較於合約更長、更貴的葛蘭特（Jerami Grant），巴瑞特的合約於2026-27賽季後結束，與柯瑞（Stephen Curry）的窗口完美契合。他能立即填補勇士缺乏的第三得分點，且防守與身高優勢能大幅減輕老將負擔。
暴龍換球星 獨行俠拚未來
多倫多暴龍隊近期對戴維斯展現高度興趣，這項方案讓他們在不損失首輪籤的情況下，獲得這名受傷但具統治力的10次全明星賽長人。而對於戰績掙扎、薪資壓力巨大的獨行俠來說，這筆交易能讓球隊年輕化，並獲得圍繞狀元郎弗拉格（Cooper Flagg）建隊所需的選秀資產。
至於處於重建期的爵士隊，則只需吸收鮑威爾（Dwight Powell）的合約便能平白獲得一枚選秀權，作為協助交易配平的報酬。
庫明加的未來 在德州重生？
庫明加目前在勇士已被教練科爾（Steve Kerr）完全雪藏，連續13場比賽未獲上場機會。若加盟獨行俠，他將有機會在更具發展空間的體系中證明自己。獨行俠高層認為庫明加具備成長為精英側翼的潛力，若他在本季表現不佳，獨行俠也可在休賽季選擇不執行其2400萬美元的球隊選項，保留薪資彈性。
消息來源：運動畫刊
