在全聯福利中心、家樂福等賣場熱銷的「日本一番頂級橄欖油」，驚爆竟是低價劣質油混充。廠商利用各式包裝手法消費者誤以為是日本品牌，卻是以低劣的進口歐洲粕油混充，引發消費者恐慌。消費者也擔心粕油是否會傷身？本文整理究竟橄欖油怎麼挑選，還有如何保存等資訊一次看。▪️：首次冷壓榨取，未經化學處理，營養價值最高。▪️：首次冷壓，適合中低溫烹調。：由精煉橄欖油（處理過的次級油）與少量初榨橄欖油混合而成。▪️：味道最清淡，幾乎無橄欖味。▪️即是此次事件中「日本一番頂級橄欖油」廠商拿來混充的低等油，也稱「橄欖粕油」。是由橄欖榨油後殘渣用化學溶劑萃取，再混入少量橄欖油製作。西班牙、義大利和希臘是橄欖油的三大產地，購買時可以留意瓶身的「國際條碼」，經常在家自己做菜的美食作家沈軒毅也分享他的經驗：要買初榨橄欖油會盡量挑選原瓶原裝進口的，而非台灣分裝的。他會先看沒有歐盟 DOP 產區域名保護制度認證，且最好是單一橄欖品種，以及超低油酸度（FFA）。對於料理、養身都有自己一套方法的藝人蔣偉文，也曾於YouTube頻道「文理補習班」中分享，他選擇橄欖油都是選擇「冷壓初榨」橄欖油，富含有益於人體的橄欖多酚、單元不飽和脂肪酸等營養成份。橄欖油隨著時間經過會有氧化反應，營養成份會逐漸流失。要盡量挑選標示「壓榨日期」的品牌，如果罐身上標示的是製造日期，盡量去詢問品牌製造日期是否就是壓榨日期。若只有製造日期或是保存期限，也要選擇愈新鮮的愈佳。特級初榨橄欖油會比較辛辣或是苦，因為其多酚值更高。橄欖多酚值愈高，代表橄欖果實愈強壯，壓榨出來的橄欖油營養更高。橄欖油避免陽光直接照射，且儲存於陰涼環境中，並不需要冷藏。開封後盡速使用完畢，將量不要超過3個月。檢警查出該油品內容物其實是「橄欖粕油」（Olive Pomace Oil）。民眾難免擔心粕油恐對身體是否有影響，大葉大學食品暨應用生物科技學系退休教授顏裕鴻就曾示警，標示「Pomace」的顏裕鴻指出，雖然這類油品仍保留油酸，但珍貴的抗氧化多酚早已在化學萃取中遭到破壞，營養價值無法與冷壓初榨（Extra Virgin）相比。更嚴重的是，國外曾發生小型製油廠因精煉不完全導致溶劑殘留的案例，