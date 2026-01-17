我是廣告 請繼續往下閱讀

臺北台新戰神《當紅不讓》主題日於今（17）日掀起最高潮。受邀擔任嘉賓的味全龍人氣球星拿莫・伊漾，賽後不僅深情演唱動力火車經典神曲《彩虹》，更別出心裁地加入一段自創饒舌，將這段表演獻給所有「運動推手」。除了驚人的唱功，拿莫更在賽後現場試投三分球，標準的投籃姿勢與高命中率，讓球迷都為之驚嘆。曾有過籃球場獻唱經驗的拿莫・伊漾，今日二度挑戰職籃舞台，表現顯得更為老練且自信。他選擇了耳熟能詳的《彩虹》作為表演曲目，就連高音部分都唱的寫意自在。最令人驚喜的，是在最後一次副歌前，他加進了一段親自創作的饒舌。拿莫賽後感性透露，這段歌詞的核心意義是致敬，「這段詞屬於『運動推手』，包含在場的觀眾、球員、啦啦隊、主持人、工作人員，大家都是推動體育運動前進的力量。」他坦言非常喜歡戰神主場的震撼氛圍，無論領先或落後，球迷吶喊的力量都讓他深感觸動。在拿莫登場前，戰神「小台」黃聰翰先以茄子蛋的《閣愛你一擺》打頭陣。黃聰翰笑稱自己每天在車上瘋狂練習，上台仍難掩緊張。而拿莫在賽前就曾大方稱讚戰友：「彩排時我就有聽到，他的歌聲非常有力量，希望大家會喜歡我們準備的表演。」除了動人的歌聲，拿莫今日也展現了紮實的籃球功底。賽後他於場上進行三分球試投，不僅在45度角穩穩命中，更在底角展現「射手本色」開砲，流暢的投籃動作與神準手感讓球迷直呼專業。拿莫賽前受訪時就說道：「我真的很喜歡這項運動，平常會投投籃、摸摸球，甚至還忍不住自己買了籃球回家。」