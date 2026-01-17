陪伴中壢讀者長達25年的誠品書店中壢大江店，確定將於2月22日結束營業，消息曝光後引發在地書迷不捨，立刻在地方社群掀起一波感傷與回憶潮。誠品表示，大江誠品熄燈主因為租約期滿，並配合桃園整體展店布局調整，未來閱讀服務將由林口、桃園統領、台茂門市及線上平台接手。同時，誠品也宣布將於高鐵桃園站前規劃約5000坪的獨棟大型旗艦店，預計2028年亮相，象徵中壢閱讀地景暫別後的下一章。
大江購物中心誠品宣布熄燈！營業至2/22 中壢人哭爆
誠品17日在官網發布公告，以感性文字向讀者告別，提到「相伴九千多個日子，願我們也曾點亮過你的一天」，並感謝25年來每一次走進書店的支持與陪伴。公告中也說明，因應桃園區域展店布局調整，以及高鐵桃園站前獨棟大型書店的籌備作業推進，中壢大江店將於租期屆滿後畫下句點，並推出會員單筆消費滿千折百的感恩回饋活動。
消息曝光後，不少中壢人在網路上抒發不捨心情，「為什麼會這樣，我們去大江最愛逛誠品耶」、「雖說商圈轉移在商研商，但每關一家書店，都讓很多人感傷」、「Sogo誠品收了之後，那可是我們家的精神寄託啊啊啊」、「要跑到青埔才能去誠品，就直接去其他店了或網購了」。
《NOWNEWS》記者是桃園中壢人，從小就經常光顧大江購物中心，最常待在4樓誠品看書一整天，裡頭的配置以及閱讀氣氛都讓人陶醉不已，許多家長逛街購物時，也會放心讓孩子在裡頭讀書殺時間，記者對於大江誠品即將熄燈的消息，也是感到十分不捨，就像是告別童年回憶。
誠品獨棟大店進駐青埔總部！預計2028年正式開幕
根據《中央社》報導，誠品表示，這次並非單點撤出，而是整體布局調整的一環。未來桃園地區的閱讀服務，將由誠品生活林口店、桃園統領店、桃園台茂店，以及誠品線上持續提供，確保讀者需求不中斷。
誠品也透露，下一階段重點將放在高鐵桃園站前的全新獨棟大店規劃，並與臻鼎科技集團合作，進駐位於青埔的企業總部園區，預計使用約5000坪空間打造大型旗艦書店，目前已動土施工，目標於2028年正式開幕。對許多中壢人而言，這既是一段熟悉風景的告別，也是一場閱讀版圖轉移後的重新出發。
資料來源：誠品官網
