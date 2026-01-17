我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2025-26賽季NFL例行賽正式落幕，丹佛野馬與西雅圖海鷹分別以14勝3敗戰績登上聯會第一種子，首輪季後賽享有輪空優勢，正式展開通往超級盃的爭霸之路。（圖／取自NFL官網）

▲NFL季後賽最終冠軍將在2月9日的「超級盃（Super Bowl）」一決死戰。經過上週慘烈的「外卡週」廝殺後，目前剩下最後8支球隊，爭取聯會冠軍賽門票。（圖／取自NFL官網）

▲NFL國家美式足球聯盟外卡賽，舊金山49人四分衛珀迪(Brock Purdy)率隊在客場以23：19擊敗衛冕軍費城老鷹，成功報了三年前的一箭之仇。跑衛麥卡弗里（Christian McCaffrey）單場貢獻兩次關鍵達陣是贏球功臣。（圖／美聯社／達志影像）

▲去年費城老鷹奪下隊史第二座超級盃冠軍，老鷹隊史兩座超級盃冠軍，分別擊敗Tom Brady和Patrick Mahomes兩位偉大四分衛，被球迷譽爲「GOAT」殺手。（圖／美聯社／達志影像）

對於習慣看NBA「七戰四勝制」或棒球系列賽的台灣球迷來說，或許很難想像有一種運動，辛苦拼了一整年，卻可能因為一次失誤，甚至一顆運氣不好的彈跳球，就讓整個賽季在3小時內瞬間報銷。這就是NFL（美國國家美式足球聯盟）季後賽單敗淘汰制的核心魅力，也就是俗稱的「Win or Go Home」。在NBA，強隊如果第一場輸了，還有時間調整戰術、找回手感；但在NFL，沒有「下一場」。這種賽制帶來了兩個極致的觀賽體驗：每一球都是「Show Hand」， 落後方在最後一分鐘的每一波進攻，都攸關整個賽季的存亡。這種窒息感是所有職業運動中最強烈的。下剋上的溫床： 因為只打一場，弱隊只要針對強隊的弱點「賭」對戰術，或者強隊當天狀況不好，翻盤機率極高。今年的頭號種子丹佛野馬和西雅圖海鷹雖然外卡賽首輪以逸待勞，但面對剛殺出重圍的對手，隨時可能翻船。NFL季後賽分為美聯（AFC）與國聯（NFC）兩個聯盟，最終的冠軍將在2月9日的「超級盃（Super Bowl）」一決死戰。經過上週慘烈的「外卡週」廝殺後，目前只剩下最後8支菁英球隊。如果你是剛入門的球迷，今年絕對是入坑的最佳時機，因為劇本實在太精彩。這十年來，NFL幾乎是馬霍姆斯（Patrick Mahomes）與酋長隊的天下。但今年他們意外缺席，這讓比賽變得「完全無法預測」。究竟誰能搶下這個真空的王座？是近年總是差臨門一腳的水牛城比爾？還是終於擺脫低潮的新英格蘭愛國者？值得球迷持續關注。美式足球的靈魂是四分衛（QB），今年的對戰組合充滿了新生代天才的火花。舊金山49人vs.西雅圖海鷹（週日場）： 國聯西區死敵對決。49人四分衛珀迪（Brock Purdy）雖然是選秀最後一名出身，卻屢屢創造奇蹟，這次要挑戰擁有全聯盟最吵雜主場的西雅圖海鷹。愛國者vs.德州人（週一場）：這是兩位年輕天才的對決。德州人的斯特勞德（C.J. Stroud）已經證明自己是頂級巨星，而愛國者的二年級生梅耶（Drake Maye）本季表現甚至達到 MVP 水準，帶領球隊重返榮耀。今年的大黑馬是丹佛野馬與芝加哥熊，兩隊不是靠華麗的進攻，而是靠令人窒息的防守拿到高順位種子。在寒冷的1月季後賽，防守往往比進攻更重要。看他們如何用戰術把對手的進攻組「鎖死」，是進階球迷的樂趣。NFL就像是「身體對抗版的西洋棋」。注意看每次開球前，四分衛如何在最後一秒大喊口號修改戰術，以及防守方如何假裝要衝過來卻突然後退。欣賞那些時速30公里撞在一起的衝擊力，但同時驚嘆這群壯漢如體操選手般的身體控制能力。第60屆超級盃（Super Bowl LX）： 台灣時間 2026年2月9日（週一）早上7點30分。即使看不懂規則，光是看中場秀和感受現場氣氛就值回票價。