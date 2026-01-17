我是廣告 請繼續往下閱讀

即將於3月點燃戰火的2026年世界棒球經典賽（WBC）傳來重災情。今年休賽季剛以4年1500萬美元（約合新台幣4.7億元）重約加盟聖地牙哥教士隊的韓國隊強打宋成文（Song Sung-mun），傳出在自主訓練時不慎拉傷側腹肌，預計需休養至少4周。這項消息讓急欲在經典賽雪恥的韓國隊戰力蒙上陰影，韓國媒體更哀嘆國家隊已陷入「緊急狀態」。根據韓國媒體《OSEN》與《韓聯社》報導，宋成文是在近日進行打擊練習時，感到側腹部不適，經醫院精密檢查後確認為內腹斜肌損傷。醫師診斷指出，宋成文若要恢復完整訓練至少需要1個月的時間。為了加快復原速度，宋成文已計畫前往日本橫濱的知名治療中心接受密集治療，隨後再飛往美國亞利桑那州參加教士隊的春訓。29歲的宋成文去年在韓職（KBO）培證英雄隊繳出打擊率0.315、26支全壘打、90分打點及25次盜壘的頂級數據，並在12強賽擔任韓國隊隊長，是韓國隊陣中不可或缺的核心人物。然而，這次傷勢發生在2月大聯盟春訓開訓前夕，不僅打亂了他加入教士隊首年的調整節奏，更對3月5日開打的 WBC 造成直接衝擊。由於側腹肌傷勢對於需要扭轉身體的打擊動作影響極大，教士隊球團基於保護這筆23億日圓投資的立場，對於是否放行其參加經典賽恐將採取更為慎重的態度。韓國媒體對於這項「惡材料」感到極度悲觀。《MK體育》直言這是韓國隊「最壞的消息」；《體育朝鮮》則指出，韓國隊預計於2月15日展開第二階段集訓，宋成文屆時能否歸隊仍是未知數。面對同組強敵日本隊與台灣隊，若失去這位能守三壘且具長打火力的核心，韓國隊的晉級之路將面臨巨大挑戰。