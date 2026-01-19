今（19）日為一年一度的消防節，隨著2025年5月「紀念日及節日實施條例」通過，法規明定1月19日消防節與6月15日警察節，皆可依主管機關規定放假1日。消防署也公布消防節專屬優惠，涵蓋博物館、國家森林遊樂區、飯店餐飲及電信方案，以慰勉基層消防人員全年無休的辛勞。《NOWNEWS今日新聞》就整理了1月19日消防節由來、優惠，提供給讀者一次參考。
1/19消防節有放假嗎？
2025年5月「紀念日及節日實施條例」通過，台灣新增4+1天國定假日，包含小年夜、孔子誕辰紀念日、台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日、行憲紀念日，另將勞動節改為全國放假。此外，條例也明定1月19日消防節及6月15日警察節，得依主管機關規定放假。
去年6月15日警察節，全國警察機關、警大、警專就放假1日，以慰勉警察人員長年無休的付出並提振士氣。而今年1月19日消防節也比照「警察節」方式辦理，依主管機關規定放假1日，作為對消防人員辛勞的肯定與感謝。
1/19消防節由來是什麼
消防節的起源可追溯至民國58年，當時消防局報案電話由「09」改為「119」。民國62年，內政部警政署核定62年1月19日為消防節，並配合舉辦擴大防火宣導活動。隨後在民國84年內政部消防署成立，內政部再核定每年1月19日為「消防節」、每年1月為防災月，並自民國85年起正式實施，也就是現行的119消防節。
1/19消防節優惠一次看
消防署16日也在臉書粉專公布115年消防節優惠專案，表示消防節是專屬消防人員的重要日子，各大企業特別推出慰勞消防同仁的優惠措施。全國消防、義消及民間救災人員，只要持消防機關核發的服務證，即可享有相關優惠。
◼︎憑證參觀科博館享優惠
1月12日至1月26日止，消防署同仁憑服務證免費參觀本館與三園區，不含收費特展、太空與必可飛劇場（原立體劇場）。此外，消防人員、義消及民間救災人員憑證件參觀本館與三園區享團體優待票價；以上不含收賓特展、太空、必可飛劇場（原立體劇場）及921地震教育園區地震體驗劇場。
◼︎憑證免費入園國家森林遊樂區
本人憑服務證可免費入園區太平山、內洞、滿月圓、東眼山、拉拉山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、墾丁、雙流、知本及池南等13處國家森林遊樂區。
◼︎仲信金鬱金香酒店「品東西Buffet」持平日餐券不加價
為了向城市英雄致敬，1月19日消防節現場為平日價，午／晚餐時段可使用未過期之平日餐券不加價。本活動僅適用紙本餐券。
◼︎遠傳電信警政／消防同仁／眷屬優惠方案
◼︎中華電信特定企業員眷優享專案
◼︎台灣大哥大5G榮耀之星企客員工眷手機案
資料來源：消防署臉書粉專、仲信金鬱金香酒店官網
