▲當球隊握有球權時，進攻組11人全數上場，由四分衛（QB）負責發號施令，決定是傳球還是跑陣，是整個進攻體系的核心大腦。（圖／美聯社／達志影像）

▲防守組的存在目的只有一個：阻止對手前進。從衝擊四分衛的擒殺（Sack），到拍掉傳球甚至完成攔截，破壞就是他們的快樂來源。（圖／路透／達志影像）

▲特勤組上場時間最短，卻經常左右勝負。關鍵時刻，踢球員必須在全場壓力下完成射門，一腳定生死。（圖／美聯社／達志影像）

部隊名稱 英文 識別特徵 核心任務 關鍵人物 進攻組 Offense 持有球權，想辦法往前衝 得分 (達陣) 四分衛 (QB) 防守組 Defense 對手持球，想辦法把人撞倒 阻止得分 / 搶球 防守鋒線 / 線衛 特勤組 Special Teams 踢球門或棄踢時出現 踢球 / 搶回陣地 踢球員 (K)

當你第一次打開電視轉播，看到NFL（美式足球）的畫面，心裡可能會有個巨大的疑問：「為什麼場邊站了這麼多人？而且每打完一球，場上的人就全部換掉？」對於習慣看NBA（籃球）或MLB（棒球）的台灣球迷來說，美式足球的換人機制非常獨特。籃球偶爾換一兩個替補；但進攻組是鏡頭最多的主角，也是薪水通常最高的一群人。他們的運作核心只有一個：四分衛（Quarterback, QB）。四分衛（大腦）： 站在隊伍中間稍微後方，負責發號施令。球開出來後，他決定要「傳球」給隊友，還是把球交給隊友「跑陣」衝刺。他是場上的總指揮。進攻鋒線（保鑣）： 站在四分衛前方那五個體重超過130公斤的巨漢。他們的任務不是摸球，而是築成一道「人肉城牆」，死命擋住對方衝過來的人，不讓四分衛被撞飛，或者替跑衛清出一條路。接球員與跑衛（武器）： 負責帶著球往前衝，或是跑到遠處接住四分衛丟過來的球。如果不喜歡看傳球，那你可能會愛上防守組。這群人通常體能勁爆、充滿侵略性。他們沒有要在場上「得分」，他們的樂趣是「破壞」。防守鋒線（衝擊者）： 正面對決對方的巨漢保鑣，想盡辦法鑽過縫隙，目標是把對方的四分衛撲倒在地，這稱作擒殺（Sack），是防守組最帥的時刻。線衛與防守後衛（游擊隊）： 站在後方，負責盯死對方的接球員，把飛在空中的球拍掉，甚至直接攔截（Interception）搶走球權。這是台灣球迷最容易搞混的一組。當進攻組推不動了（進攻失敗），或者剛得分完要重新開球，這兩隊的進攻組和防守組會「全部下場」，換上這群穿著同樣球衣、但功能完全不同的人。踢球員（Kicker）： 全隊腳法最好的人。當進攻組推到球門附近但無法達陣時，教練會派他上來「踢射門（Field Goal）」，踢進去得3分。棄踢員（Punter）： 當進攻失敗且離球門太遠，為了不讓對手在太好的位置拿到球，派他上來把球踢得「又高又遠」，把戰場推回去對面。回合開始： A隊派進攻組 vs. B隊派防守組。攻防轉換： A隊進攻失敗，派特勤組踢球換邊。角色互換： 換B隊派進攻組 vs. A隊派防守組。這種「全上全下」的調度，讓美式足球成為極度講求專業分工的運動。胖子有胖子的舞台（鋒線），瘦子有瘦子的舞台（接球員），腳法好的有專屬舞台（踢球員），這意味著每場比賽都是「智謀」的較量。雙方教練就像在下棋，隨時根據對手派出的陣型，更換場上的棋子。