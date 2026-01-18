當你第一次打開電視轉播，看到NFL（美式足球）的畫面，心裡可能會有個巨大的疑問：「為什麼場邊站了這麼多人？而且每打完一球，場上的人就全部換掉？」對於習慣看NBA（籃球）或MLB（棒球）的台灣球迷來說，美式足球的換人機制非常獨特。籃球偶爾換一兩個替補；但NFL一支球隊擁有53名球員，並且採取「無限換人制」，這就像是一場「回合制」的戰爭遊戲。根據當下的戰況，教練會大手一揮，把場上的11人全部撤下，換上另外專精的11人。這53人大軍主要分為三大部隊：進攻組（Offense）、防守組（Defense） 與 特勤組（Special Teams）。
一、 進攻組 (Offense)
任務目標： 把球推進到對方的底線（達陣區），得分。 什麼時候上場？ 當你的球隊握有球權（持有球）的時候。
進攻組是鏡頭最多的主角，也是薪水通常最高的一群人。他們的運作核心只有一個：四分衛（Quarterback, QB）。
四分衛（大腦）： 站在隊伍中間稍微後方，負責發號施令。球開出來後，他決定要「傳球」給隊友，還是把球交給隊友「跑陣」衝刺。他是場上的總指揮。
進攻鋒線（保鑣）： 站在四分衛前方那五個體重超過130公斤的巨漢。他們的任務不是摸球，而是築成一道「人肉城牆」，死命擋住對方衝過來的人，不讓四分衛被撞飛，或者替跑衛清出一條路。
接球員與跑衛（武器）： 負責帶著球往前衝，或是跑到遠處接住四分衛丟過來的球。
觀戰重點： 看進攻組時，請盯著四分衛。看他如何在幾秒鐘內判斷局勢，並欣賞他像導彈精準般的長傳。
二、 防守組 (Defense)
任務目標： 阻止對方前進、把對方撞倒、甚至把球搶過來。 什麼時候上場？ 當對手握有球權的時候。
如果不喜歡看傳球，那你可能會愛上防守組。這群人通常體能勁爆、充滿侵略性。他們沒有要在場上「得分」，他們的樂趣是「破壞」。
防守鋒線（衝擊者）： 正面對決對方的巨漢保鑣，想盡辦法鑽過縫隙，目標是把對方的四分衛撲倒在地，這稱作擒殺（Sack），是防守組最帥的時刻。
線衛與防守後衛（游擊隊）： 站在後方，負責盯死對方的接球員，把飛在空中的球拍掉，甚至直接攔截（Interception）搶走球權。
觀戰重點： 當球開出後，看防守球員如何像飢餓的狼群一樣撲向持球者。那種純粹的力量撞擊，是美式足球最原始的魅力。
三、 特勤組 (Special Teams)
任務目標： 踢球（射門得分或踢遠球）。 什麼時候上場？ 通常在攻防轉換的瞬間，或是需要搶分的關鍵時刻。
這是台灣球迷最容易搞混的一組。當進攻組推不動了（進攻失敗），或者剛得分完要重新開球，這兩隊的進攻組和防守組會「全部下場」，換上這群穿著同樣球衣、但功能完全不同的人。
踢球員（Kicker）： 全隊腳法最好的人。當進攻組推到球門附近但無法達陣時，教練會派他上來「踢射門（Field Goal）」，踢進去得3分。
棄踢員（Punter）： 當進攻失敗且離球門太遠，為了不讓對手在太好的位置拿到球，派他上來把球踢得「又高又遠」，把戰場推回去對面。
觀戰重點： 特勤組上場時間極短，但往往決定生死。許多季後賽的經典戰役，都是在最後一秒由踢球員頂著全場壓力，踢進致勝的一球（或踢歪而輸球）。
美式足球就像一場「真人版」戰棋
回合開始： A隊派進攻組 vs. B隊派防守組。
攻防轉換： A隊進攻失敗，派特勤組踢球換邊。
角色互換： 換B隊派進攻組 vs. A隊派防守組。
這種「全上全下」的調度，讓美式足球成為極度講求專業分工的運動。胖子有胖子的舞台（鋒線），瘦子有瘦子的舞台（接球員），腳法好的有專屬舞台（踢球員），這意味著每場比賽都是「智謀」的較量。雙方教練就像在下棋，隨時根據對手派出的陣型，更換場上的棋子。
我是廣告 請繼續往下閱讀
任務目標： 把球推進到對方的底線（達陣區），得分。 什麼時候上場？ 當你的球隊握有球權（持有球）的時候。
進攻組是鏡頭最多的主角，也是薪水通常最高的一群人。他們的運作核心只有一個：四分衛（Quarterback, QB）。
四分衛（大腦）： 站在隊伍中間稍微後方，負責發號施令。球開出來後，他決定要「傳球」給隊友，還是把球交給隊友「跑陣」衝刺。他是場上的總指揮。
進攻鋒線（保鑣）： 站在四分衛前方那五個體重超過130公斤的巨漢。他們的任務不是摸球，而是築成一道「人肉城牆」，死命擋住對方衝過來的人，不讓四分衛被撞飛，或者替跑衛清出一條路。
接球員與跑衛（武器）： 負責帶著球往前衝，或是跑到遠處接住四分衛丟過來的球。
觀戰重點： 看進攻組時，請盯著四分衛。看他如何在幾秒鐘內判斷局勢，並欣賞他像導彈精準般的長傳。
任務目標： 阻止對方前進、把對方撞倒、甚至把球搶過來。 什麼時候上場？ 當對手握有球權的時候。
如果不喜歡看傳球，那你可能會愛上防守組。這群人通常體能勁爆、充滿侵略性。他們沒有要在場上「得分」，他們的樂趣是「破壞」。
防守鋒線（衝擊者）： 正面對決對方的巨漢保鑣，想盡辦法鑽過縫隙，目標是把對方的四分衛撲倒在地，這稱作擒殺（Sack），是防守組最帥的時刻。
線衛與防守後衛（游擊隊）： 站在後方，負責盯死對方的接球員，把飛在空中的球拍掉，甚至直接攔截（Interception）搶走球權。
觀戰重點： 當球開出後，看防守球員如何像飢餓的狼群一樣撲向持球者。那種純粹的力量撞擊，是美式足球最原始的魅力。
任務目標： 踢球（射門得分或踢遠球）。 什麼時候上場？ 通常在攻防轉換的瞬間，或是需要搶分的關鍵時刻。
這是台灣球迷最容易搞混的一組。當進攻組推不動了（進攻失敗），或者剛得分完要重新開球，這兩隊的進攻組和防守組會「全部下場」，換上這群穿著同樣球衣、但功能完全不同的人。
踢球員（Kicker）： 全隊腳法最好的人。當進攻組推到球門附近但無法達陣時，教練會派他上來「踢射門（Field Goal）」，踢進去得3分。
棄踢員（Punter）： 當進攻失敗且離球門太遠，為了不讓對手在太好的位置拿到球，派他上來把球踢得「又高又遠」，把戰場推回去對面。
觀戰重點： 特勤組上場時間極短，但往往決定生死。許多季後賽的經典戰役，都是在最後一秒由踢球員頂著全場壓力，踢進致勝的一球（或踢歪而輸球）。
回合開始： A隊派進攻組 vs. B隊派防守組。
攻防轉換： A隊進攻失敗，派特勤組踢球換邊。
角色互換： 換B隊派進攻組 vs. A隊派防守組。
這種「全上全下」的調度，讓美式足球成為極度講求專業分工的運動。胖子有胖子的舞台（鋒線），瘦子有瘦子的舞台（接球員），腳法好的有專屬舞台（踢球員），這意味著每場比賽都是「智謀」的較量。雙方教練就像在下棋，隨時根據對手派出的陣型，更換場上的棋子。
|部隊名稱
|英文
|識別特徵
|核心任務
|關鍵人物
|進攻組
|Offense
|持有球權，想辦法往前衝
|得分 (達陣)
|四分衛 (QB)
|防守組
|Defense
|對手持球，想辦法把人撞倒
|阻止得分 / 搶球
|防守鋒線 / 線衛
|特勤組
|Special Teams
|踢球門或棄踢時出現
|踢球 / 搶回陣地
|踢球員 (K)