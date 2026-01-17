我是廣告 請繼續往下閱讀

▲新北三峽17日晚間發生死亡車禍，64歲張姓婦人騎機車載女兒行經路口，與同向營業大貨車碰撞，張女傷重不治、38歲女兒受輕傷。（圖／翻攝畫面）

新北市三峽區17日晚間發生一起死亡事故，一輛機車與營業大貨車在路口碰撞，造成64歲張姓女騎士傷重不治，後座的的38歲周姓女兒則受輕傷送醫，警方已報請檢察官相驗，進一步釐清肇事原因。事故發生於17日晚間6點多左右，當時64歲的張女騎乘普通重型機車，載著38歲周姓女兒沿復興路由鶯歌方向往三峽行駛，行經路口時，因不明原因與同向直行的營業大貨車發生碰撞。當場機車倒地，張女下半身出現大面積撕裂傷，周女僅受輕傷，2人由救護人員送往恩主公醫院救治。不過張女因傷重失血過多，經搶救後仍宣告不治，未能完成抽血檢驗。警方指出，肇事大貨車由59歲許姓男子駕駛，持照正常，酒測值為0。鑑識人員完成現場採證後，也確認該大貨車當時未載運貨物，初步排除超載因素。而全案將由交通分隊彙整資料後，報請檢察官相驗，肇事駕駛後續將依刑法過失致死罪嫌，移送新北地方檢察署偵辦，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。