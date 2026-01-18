我是廣告 請繼續往下閱讀

▲湖人本季防守端表現掙扎，引進JJJ將能瞬間改善湖人禁區與外圍的鐵血防線。（圖／美聯社／達志影像）

NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日（2月5日）倒數計時，聯盟最具權勢的經紀人、Klutch Sports執行長富保羅（Rich Paul）近日在播客節目中拋出一枚震撼彈，提議洛杉磯湖人隊應主動聯繫曼菲斯灰熊隊，商討以「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves）為核心籌碼，交易2023年年度最佳防守球員「JJJ」傑克遜（Jaren Jackson Jr.）。但這一筆交易真的可行嗎？透過現有薪資分析，湖人不只要給里夫斯，還要拿出八村壘等人匹配薪資，並不是很划算。灰熊隊當家球星傑克遜今日在接受《The Athletic》訪問時，首次對這則流言發表看法。他坦言自己聽到消息時「笑出了聲」，並表示：「現在播客節目實在太多了。一開始我甚至不覺得是真的，你現在得花時間去辨別真偽。我不像那些比我年輕的人那麼懂科技，我當時還在研究這是不是AI產生的或是Deepfake（深偽技術）。我沒什麼特別的反應。」身為詹姆斯（LeBron James）的多年好友兼經紀人，富保羅在《The Ringer》節目中解釋，這是一個「不帶私人感情」的戰略建議。他指出，灰熊隊似乎正準備與莫蘭特（Ja Morant）分道揚鑣，這可能是湖人搶人的良機。「如果我是湖人，我會瞄準傑克遜作為交易目標，」富保羅說道。「雖然里夫斯深受喜愛，但這關乎球隊利益，也關乎里夫斯自己的利益，因為他應得一份大合約。」事實上，湖人本季防守端表現掙扎，防守效率僅排聯盟第26，防守對手擋拆後的投籃命中率高達58.4%（排第28名）。引進JJJ將能瞬間改善湖人禁區與外圍的鐵血防線。儘管籃球層面看似合理，但這筆交易在湖人隊內部的阻力極大。里夫斯自2021年以落選秀身份加盟以來，不僅與球迷建立深厚情感，連湖人老闆珍妮·巴斯（Jeanie Buss）都被形容為「里夫斯粉絲俱樂部的主席」。此外，里夫斯今年預計將跳出合約成為不受限自由球員，市場預估他有機會簽下最高5年2.41億美元的頂薪續約，而他在本季場均能貢獻約26分（近23場平均），數據與人氣皆處於巔峰，湖人高層未必願意放人。從薪資角度來看，由於湖人受限於「第一層硬上限（First Apron）」，若要達成交易，除了里夫斯（年薪1390萬美元）外，可能還需打包八村壘（Rui Hachimura，1820萬美元）、文森特（Gabe Vincent，1150萬美元）或克萊伯（Maxi Kleber，1100萬美元）等合約。考慮到JJJ剛簽下5年2.4億美元的超級頂薪延長約，其薪資將在下季飆升至4900萬美元，若湖人想在更嚴苛的勞資協議（CBA）生效前補強，現在正是最後的窗口期。▲里夫斯自2021年以落選秀身份加盟以來，不僅與球迷建立深厚情感，連湖人老闆珍妮·巴斯（Jeanie Buss）都是他粉絲。（圖／美聯社／達志影像）