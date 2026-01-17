我是廣告 請繼續往下閱讀

中天新聞記者兼主播林宸佑等6人涉嫌違反國家安全法等罪嫌，經橋頭地檢署聲請羈押獲准，6人於今（17）日晚間8點多許移送至高雄看守所收押。檢方指出，本案共搜索10人，目前6人羈押禁見、3人請回，另有1人尚未到案。橋頭地檢署說明，16日搜索1名電視台記者及9名現、退役軍人，訊後依涉嫌違反國家安全法等罪嫌，聲請羈押林宸佑及洪姓士官等5名現、退役軍人；經橋頭地方法院裁定，6人都是羈押禁見。根據《中央社》報導，檢方透露，。其餘4名遭搜索對象中，因罪證不足等因素，3人請回、1人未到案；其中1人因涉提供帳戶協助犯案，還尚未到案說明。而檢方進一步指出，本案源於日前偵辦海軍陸戰隊陳姓中士持五星旗拍攝「投共」影片案，循線溯源後發現，，相關案情將持續偵辦當中。