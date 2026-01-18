我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市士林區文林路17日晚間發生一起車禍事故，一輛市價逾千萬元的 McLaren GT 跑車左轉進入加油站時，與一名外送員所騎乘的機車發生碰撞，外送員連人帶車倒地受傷，警方獲報後到場處理並協助送醫。事故發生於晚上7點多，26歲李姓男子駕駛起售價千萬以上的 McLaren GT 行經文林路，準備左轉進入加油站時，與58歲陳姓外送員發生碰撞。而當時陳姓外送員在路旁炸雞店取餐，正要前往外送途中，不料遭跑車撞擊倒地，剛取的炸雞也撒了出來。警方指出，事故造成陳姓外送員手腳擦挫傷，經送醫包紮後並無大礙。現場對雙方進行酒測，結果均為0，已排除酒駕因素。初步研判，疑為左轉車輛未禮讓直行機車釀禍，實際肇事責任仍待進一步釐清。據了解，涉事的 McLaren GT 為英國跑車品牌McLaren旗下豪華跑車車款，主打高性能與舒適兼具，搭載4.0L V8雙渦輪引擎，馬力逾600匹，0至100公里加速約3.2秒，在台灣市場起售價約新台幣1260萬元。