美國總統川普近來不斷放話要拿下格陵蘭，甚至再度祭出了關稅手段。他在17日時表示，將對歐洲多個國家出口到美國的商品加徵10%關稅，直到美國獲准收購格陵蘭為止。根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普17日在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，自2月1日起，將對來自丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、荷蘭、芬蘭及英國的商品加徵10%關稅。川普寫道，若未能就美國購買格陵蘭達成協議，這些關稅將在6月1日調升至25%，且會持續實施。川普沒有具體說明他計劃對歐洲國家徵收的關稅性質，也沒有說明這10%的關稅是否是在他們已經支付的關稅之外額外徵收的。川普在文中指出，「多年來，我們透過不向丹麥、所有歐盟國家以及其他國家徵收關稅或其他任何形式的補償，一直在補助它們。現在，幾個世紀過去了，是時候讓丹麥回報我們了——世界和平岌岌可危！」他表示：「歐洲國家向格陵蘭島部署軍事人員『對我們星球的安全、保障和生存構成了非常危險的局面』。」並進一步在文中稱，美國尋求獲得格陵蘭島已有150多年，辯稱現代武器系統和飛彈防禦項目，包括「金色穹頂」，使得控制該領土尤為重要。近來川普多次強調，除了擁有格陵蘭的主權外，他不會接受任何其他方案。他反覆的言論使美國與丹麥之間的外交關係緊張，丹麥擁有該領土，但賦予當地居民自決權，同時也引發了北約歐洲成員國的譴責。丹麥與格陵蘭的領導人均堅稱該島「不賣」，且無意成為美國的一部分。美國參議院北約觀察小組共同主席、參議員紹欣（Jeanne Shaheen）與提力斯（Thom Tillis）發表聲明抨擊：「繼續走這條路對美國、美國企業及美國盟友都是不利的。」