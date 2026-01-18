氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，今、明（18、19日）學測兩天早晚天氣涼，明晚起北台灣變天轉雨。下週二（20日）至下週五（23日）冷氣團南下，本島平地低溫下探8度，3000公尺以上高山有望降雪，下週六（24日）白天氣溫才逐漸回升，但仍需注意日夜溫差與保暖。
學測第二日天氣出爐！明晚北台灣變天轉濕冷
氣象專家吳德榮表示，今晨臺灣上空有稀疏的中層雲移入，上半夜「輻射冷卻」略增強，截至4：52，本島縣市平地的最低氣溫為：臺東東河鄉13.0度，新北石碇區13.1度。各地區平地的最低氣溫約在13、14度。
根據最新歐洲模式模擬顯示，今、明（18、19日）兩天西半部多雲時晴；東半部偶有局部短暫雨的機率；白天北舒適南微熱、早晚涼。明晚起北台灣轉有雨。
冷氣團下周二南下！低溫跌破10度、高山有望降雪
吳德榮進一步提到，最新模式模擬顯示，週二（20日）強冷空氣抵達、氣溫驟降、北台愈晚愈濕冷，北部、東半部有局部雨。週三至週五（21至23日）強冷空氣盤據，北台濕冷、中南部早晚也偏冷；北部、東半部有局部雨。
目前歐洲模式模擬，這波冷空氣以符合「強烈大陸冷氣團」（台北測站≦12度）的機率為最高，本島平地最低氣溫約能降至8度左右。因未達「寒流」，其低溫遠不如上波，但由於「濕冷」、感覺還是很冷，要注意保暖、莫輕忽。
週三、四3000公尺以上高山（合歡、雪山等）有降雪機率；2000公尺左右(太平山)處在臨界條件，固態降水（冰霰、霧淞）機率高、飄雪亦「可遇不可求」。最新模式模擬顯示，週六（24日）起天氣好轉、西晴東偶雨；冷空氣減弱，白天氣溫回升，夜間「輻射冷卻」作用、早晚氣溫偏低，日夜溫差大。
洛鞍颱風最新動態！氣象署最新預測路徑出爐
針對洛鞍颱風最新動態，根據最新氣象署「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，輕颱「洛鞍」，將在菲律賓東方海面大迴轉，並有逐漸消散的趨勢。仍保持「1月颱、不侵台」的紀錄。
⚠️陸上強風特報
影響時間：18日晨至19日晚上
黃色燈號：新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、臺東縣、澎湖縣、連江縣。
資料來源：氣象應用推廣基金會．老大洩天機、中央氣象署
影響時間：18日晨至19日晚上
黃色燈號：新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、臺東縣、澎湖縣、連江縣。