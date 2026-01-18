周杰倫（周董）日前輸掉澳網表演賽，愛妻昆凌才說「當你踏上舞台面對挑戰的那一刻，你已經是贏家了」，昨（17）日夫妻倆再度放閃，同框慶祝結婚11周年「鋼婚」，以及周董47歲生日，粉絲形容這對人生勝利組，「幸福的具象化！」
昆凌秀合照慶祝結婚11周年 與周杰倫甜蜜頭靠頭舉杯放閃
昆凌昨晚在IG分享與丈夫周杰倫的合照，夫妻倆頭靠著頭，手拿酒品合影，附文寫下：「Celebrating our 11th wedding anniversary.（慶祝我們結婚11周年紀念日）」此外，還有一張和家人、好友聚餐的大合照，周媽媽葉惠美、昆凌爸爸等長輩出席，以及柯有倫、周董化妝師杜國璋、健身教練浩克等周氏親友團。
曝光的其他動態和影片，派對上請來樂團演奏生日快樂歌，還有周杰倫即興和鋼琴師合奏的橋段，只見周董開心地拍手打節奏，看得出來心情相當好，現場氣氛歡愉，周杰倫也在IG限時動態上傳手拿調酒的照片。
昆凌公開婚姻保鮮祕訣 與周杰倫相守10年靠初心與溝通
昆凌過去接受媒體採訪，分享她與周杰倫結婚10年來維持婚姻幸福的祕訣，強調保持初心與欣賞對方是最重要的基礎，即使生活忙碌，也要學會在日常中發現彼此的優點，她還透露，夫妻間的溝通習慣至關重要，遇到爭執時會暫停爭辯，換位思考並坦誠交流，避免小問題累積成大壓力。此外，安排專屬約會時間，如簡單喝杯咖啡，就能讓感情保持新鮮溫度。
此外，昆凌表示，婚姻就像一場長跑，需要不斷調整步伐並攜手面對挑戰，即便成為父母，也要珍視彼此關係，透過點滴關懷如「今天辛苦了」來傳遞愛與安全感。昆凌相信，只要選擇包容、不完美也能互相成長，未來無論多變都能繼續前行，擁抱家庭的「美麗混亂」。
Jen Hannah IG
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
