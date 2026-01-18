我是廣告 請繼續往下閱讀

丹麥與格陵蘭同步遊行

川普引發外交裂痕

美國總統川普（Donald Trump）近來不斷放話要拿下格陵蘭，甚至再度祭出了關稅手段。丹麥與格陵蘭的示威者17日走上街頭，抗議川普的主張，並呼籲應由格陵蘭人自行決定自己的未來。根據路透社報導，川普聲稱，基於戰略位置與龐大的礦產儲量，格陵蘭對美國國家安全至關重要，且不排除動用武力奪取。本週，應丹麥政府要求，歐洲各國已派遣軍事人員前往該島。在丹麥首都哥本哈根，示威者高喊著「格陵蘭不賣」，並舉著「不就是不」（No means No）以及「放開格陵蘭」等標語，揮舞著格陵蘭的紅白旗幟向美國大使館進發。還有部分示威者戴著紅色棒球帽，外型模仿川普支持者的「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）帽款，但上面的標語改成「讓美國走開」（Make America Go Away）。在格陵蘭首府努克（Nuuk），數千名群眾在總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）的帶領下，揮舞旗幟、手持類似標語，並高喊著格陵蘭語的島名「Kalaallit Nunaat」，前往美國領事館抗議。一名公務員霍爾姆（Naja Holm）表示：「我今天來到這裡，是因為我認為有必要表達格陵蘭不是拿來出售的，它不是玩具，這裡是我們的家。」尼爾森在領事館前對群眾發表講話，贏得熱烈歡呼。主辦單位估計，哥本哈根的示威人數超過 2 萬人，相當於努克的全部人口；警方未公布官方數字。丹麥各地也舉行了其他抗議活動。居住在丹麥的格陵蘭人組織「Uagut」主席拉德馬赫（Julie Rademacher）說：「我非常感謝我們格陵蘭人所獲得的巨大支持。我們也在向全世界傳達一個訊息：大家都必須清醒過來。」川普近來對格陵蘭的言論已引發美國與丹麥之間的外交危機，兩國皆為北約（NATO）的創始成員國。格陵蘭人口約5.7萬，數世紀以來由哥本哈根統治。儘管自1979年以來已取得顯著的自治權，但仍屬於丹麥王國的一部分。丹麥負責格陵蘭的國防與外交政策，並資助其大部分的行政經費。格陵蘭議會中的所有政黨最終都傾向於獨立，但對時機點仍有分歧。最近各黨派明確表示，與其加入美國，他們寧願留在丹麥。根據路透社／益普索（Reuters/Ipsos）民調顯示，僅有17%的美國人贊成收購格陵蘭，且絕大多數的民主黨與共和黨人都反對使用武力吞併該島。川普對此批評該民調是「假消息」。