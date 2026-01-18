韓籍PS女神邊荷律日前接到爸爸身故的噩耗，火速飛回韓國奔喪，原以為處理完後事即可返台工作，但媽媽因為打擊太大病倒，身為獨生女的她必須留下來照顧，直到昨（17）日才趕回台灣。邊荷律深夜貼出一張和父親的黑白合照，寫下「我愛你」，並發文表示，爸爸生前看到她上台灣的電視新聞頻道，覺得很幸福，「我的爸爸現在一定很幸福。都是因為你們（粉絲）。」
邊荷律相信爸爸一定很幸福 憶父親曾經現身機場守望
凌晨時分，邊荷律在Threads寫下：「我相信爸爸一定會很幸福。因為你們這樣深深地愛著我，在韓國時他可能無法想像，現在在天空中看著這一切，看著女兒被這麼多人疼愛，他一定會覺得非常幸福。」
邊荷律分享，父親在她第一次入境台灣的那天，曾經偷偷來到機場，因為擔心會打擾到大家，邊荷律爸爸站在機場2樓，默默地看著大批粉絲迎接愛女的畫面，「那天他在飯店裡，看著電視新聞中出現的我，感到非常幸福。我的爸爸現在一定很幸福，都是因為你們，我愛你們，謝謝你們。」
邊荷律合體韓援女神會粉絲 經紀人提醒不收飲食規定
今天邊荷律將如期出席「PS 安妞感恩會」粉絲見面會活動，與Passion Sister的其他3名韓援女神李丹妃、金渡娥、朴善珠（JJUBI）合體，粉絲除了可跟偶像拍照、簽名外，還能參加抽獎及會後擊拳，經紀人乖姐也呼籲大家不要送飲料、零食，「不收食物、不收吃的、不收喝的，謝謝大家配合」。
邊荷律來台發展2年 IG累積53萬粉絲
現年26歲的邊荷律2024年來台發展，憑著活潑、不做作個性深受大批粉絲喜愛，IG至今有53萬人追蹤。邊荷律的爸爸在本月3日過世，當天她本來在台灣有活動，接到通知後又緊急趕回韓國，未料，還是沒見上爸爸最後一面，讓她備受打擊，只能以發文的方式對外說明情況，「我感到非常抱歉，也由衷感謝你們的體諒。」
資料來源：변하율 / 邊荷律Threads
我是廣告 請繼續往下閱讀
凌晨時分，邊荷律在Threads寫下：「我相信爸爸一定會很幸福。因為你們這樣深深地愛著我，在韓國時他可能無法想像，現在在天空中看著這一切，看著女兒被這麼多人疼愛，他一定會覺得非常幸福。」
邊荷律分享，父親在她第一次入境台灣的那天，曾經偷偷來到機場，因為擔心會打擾到大家，邊荷律爸爸站在機場2樓，默默地看著大批粉絲迎接愛女的畫面，「那天他在飯店裡，看著電視新聞中出現的我，感到非常幸福。我的爸爸現在一定很幸福，都是因為你們，我愛你們，謝謝你們。」
今天邊荷律將如期出席「PS 安妞感恩會」粉絲見面會活動，與Passion Sister的其他3名韓援女神李丹妃、金渡娥、朴善珠（JJUBI）合體，粉絲除了可跟偶像拍照、簽名外，還能參加抽獎及會後擊拳，經紀人乖姐也呼籲大家不要送飲料、零食，「不收食物、不收吃的、不收喝的，謝謝大家配合」。
邊荷律來台發展2年 IG累積53萬粉絲
現年26歲的邊荷律2024年來台發展，憑著活潑、不做作個性深受大批粉絲喜愛，IG至今有53萬人追蹤。邊荷律的爸爸在本月3日過世，當天她本來在台灣有活動，接到通知後又緊急趕回韓國，未料，還是沒見上爸爸最後一面，讓她備受打擊，只能以發文的方式對外說明情況，「我感到非常抱歉，也由衷感謝你們的體諒。」
資料來源：변하율 / 邊荷律Threads