達拉斯獨行俠隊今（18）日在主場美國航空中心迎戰猶他爵士隊，雖然球隊本季整體表現起伏不定，但明星射手「K湯」湯普森（Klay Thompson）此役展現驚人效率，替補上場20分鐘便轟下23分，率領球隊以138：120輕取對手。湯普森在比賽中達成兩項生涯重要里程碑，其中包括寫下生涯17000分里程碑，為史上第109人。湯普森在本場比賽中展現「神射手」本色，首節開局便手感發燙。面對爵士隊新秀貝利（Ace Bailey）的貼身防守，這位準名人堂射手直接無視防守拔起跳投；隨後面對威廉斯（Cody Williams）的積極防堵，他也多次強行命中三分球。他在第一節僅進行到4分56秒時，便以一記標誌性的翻身跳投拿下個人本場第11分，這也讓他的生涯總得分正式突破17000分大關，成為NBA歷史上第109位達成此成就的球員。湯普森全場23分皆集中在上半場，高效率的表現為球隊奠定勝基。近期，湯普森不斷寫下個人生涯里程碑。在上一場比賽，他正式超越波特蘭拓荒者隊球星里拉德（Damian Lillard）的2804顆，升至NBA歷史三分球總排行榜的第四位。目前在他前方的僅剩下隊友哈登（James Harden）、傳奇射手雷·艾倫（Ray Allen）以及昔日搭檔柯瑞（Stephen Curry）。這場勝利是獨行俠本季第16勝，同時也完成了對爵士隊的背靠背兩連勝。儘管陣中新秀狀元弗拉格（Cooper Flagg）與明星長人戴維斯（Anthony Davis）皆因傷缺陣，但憑藉湯普森的高效發揮與團隊火力，獨行俠打完前三節就取得大幅領先，最終輕鬆收下勝利。獨行俠接下來將於下周前往紐約麥迪遜廣場花園對陣尼克隊，挑戰本季最長的連勝紀錄。