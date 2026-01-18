在連續兩年奪得世界大賽冠軍後，洛杉磯道奇隊的補強腳步並未停歇。根據《紐約郵報》名記海曼（Jon Heyman）最新報導指出，道奇隊正積極關注密爾瓦基釀酒人隊的王牌投手、上季國聯勝投王裴洛塔（Freddy Peralta），有意將這位29歲的強力右投納入麾下，攜手大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希、史奈爾（Blake Snell）及格拉斯諾（Tyler Glasnow）等一線巨投打造史上最豪華的先發輪值。
「物美價廉」成搶手貨 裴洛塔引發豪門爭奪戰
海曼透過社群平台指出，釀酒人目前正持續收到各界對裴洛塔的報價。除了道奇隊外，包括紐約洋基、大都會、舊金山巨人及亞特蘭大勇士等強權都展現了高度興趣。
裴洛塔2026年的年薪僅為800萬美元，對於任何球隊來說都是極具吸引力的「超值合約」。然而，由於裴洛塔將在2026賽季結束後成為自由球員，且勢必尋求一張大型長期合約，這讓預算有限的小市場球隊釀酒人傾向於在此時將其交易，以換取更多潛力籌碼。
從救援轉身變王牌 上季勇奪17勝制霸國聯
來自多明尼加的裴洛塔，2018年於釀酒人初登板。生涯初期雖常往返於先發與救援之間，但自2021年起坐穩先發輪值。2025賽季更是裴洛塔的生涯巔峰，他單季豪取17勝6敗，榮膺國聯勝投王，防禦率僅2.70，並送出多達204次三振，是釀酒人勇奪分區冠軍的頭號功臣。
道奇補強無上限 劍指三連霸霸業
道奇隊在休賽季已動作頻頻，先以3年6900萬美元簽下救援投手迪亞茲（Edwin Díaz），再以4年2.4億美元網羅強打塔克（Kyle Tucker）。儘管目前先發輪值已擁有大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希、史奈爾（Blake Snell）及格拉斯諾（Tyler Glasnow）等一線巨星，但考量到輪值中部分投手有傷病病史，總管弗里德曼（Andrew Friedman）還是希望引進佩裴洛塔這位耐投的即戰力，確保投手陣容的深度與穩定性。這對於挑戰隊史首次「三連霸」的道奇隊而言，無疑是完成最後一片奪冠拼圖。
