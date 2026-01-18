金州勇士隊（Golden State Warriors）追求明星長人「AD」戴維斯（Anthony Davis）的傳聞正式劃下句點。根據《ESPN》名記 Anthony Slater 的最新報導，由於戴維斯左手韌帶傷勢需休養至少6周，加上勇士不願在現階段為了傷員犧牲核心老將格林（Draymond Green），勇士球團已正式移出對戴維斯的交易興趣，轉而尋求其他補強目標。
傷病與代價過高 勇士決定轉身離去
在最新的節目中，Slater直言不諱地表示：「我感覺到勇士現在對這件事毫無興趣。在這種交易方案中，你極大機率必須送走格林，想像一下，為了換回一個可能要等到季後賽才能復出的球員而送走格林？這在勇士隊內部根本行不通。」
原本外界認為戴維斯是解決勇士禁區問題與防守體系的終極方案，《ESPN》分析師Tim Bontemps也曾認為這筆交易能一次解決勇士諸多難題，但隨著戴維斯選擇不開刀僅接受保守治療、且回歸日期模糊，勇士已正式決定放棄這項計畫。
戴維斯處境複雜 獨行俠陷入建隊兩難
戴維斯的處境在達拉斯同樣尷尬。自從他在唐西奇（Luka Doncic）交易案中加盟獨行俠隊以來，僅僅出賽了29場，本季領著5410萬美元的高薪卻因傷長期缺陣。儘管獨行俠球團內部有人希望看到他與狀元弗拉格（Cooper Flagg）及厄文（Kyrie Irving）聯手，但目前排名西區第12的獨行俠，似乎更傾向在2026年選秀權限制收緊前，透過累積敗場來保留更高順位的選秀權。
戴維斯的經紀人Rich Paul（Klutch Sports執行長）正積極尋求明確的未來規劃，因為戴維斯將在今年8月獲得巨額續約資格。目前除了暴龍隊與老鷹隊仍與獨行俠保持聯絡外，戴維斯的交易價值正因頻繁的傷病紀錄而持續探底。
勇士新目標 鎖定籃網前鋒小波特
在放棄戴維斯後，勇士隊並未停止補強腳步。根據報導，勇士已將注意力轉向布魯克林籃網隊（Brooklyn Nets）的前鋒小波特（Michael Porter Jr.）。相較於戴維斯，小波特本季展現了優異且穩定的健康狀態與外線火力，且籃網隊正處於重建階段，更符合勇士在不破壞核心架構下的補強邏輯。
消息來源：NBA on ESPN
我是廣告 請繼續往下閱讀
在最新的節目中，Slater直言不諱地表示：「我感覺到勇士現在對這件事毫無興趣。在這種交易方案中，你極大機率必須送走格林，想像一下，為了換回一個可能要等到季後賽才能復出的球員而送走格林？這在勇士隊內部根本行不通。」
原本外界認為戴維斯是解決勇士禁區問題與防守體系的終極方案，《ESPN》分析師Tim Bontemps也曾認為這筆交易能一次解決勇士諸多難題，但隨著戴維斯選擇不開刀僅接受保守治療、且回歸日期模糊，勇士已正式決定放棄這項計畫。
戴維斯處境複雜 獨行俠陷入建隊兩難
戴維斯的處境在達拉斯同樣尷尬。自從他在唐西奇（Luka Doncic）交易案中加盟獨行俠隊以來，僅僅出賽了29場，本季領著5410萬美元的高薪卻因傷長期缺陣。儘管獨行俠球團內部有人希望看到他與狀元弗拉格（Cooper Flagg）及厄文（Kyrie Irving）聯手，但目前排名西區第12的獨行俠，似乎更傾向在2026年選秀權限制收緊前，透過累積敗場來保留更高順位的選秀權。
戴維斯的經紀人Rich Paul（Klutch Sports執行長）正積極尋求明確的未來規劃，因為戴維斯將在今年8月獲得巨額續約資格。目前除了暴龍隊與老鷹隊仍與獨行俠保持聯絡外，戴維斯的交易價值正因頻繁的傷病紀錄而持續探底。
勇士新目標 鎖定籃網前鋒小波特
在放棄戴維斯後，勇士隊並未停止補強腳步。根據報導，勇士已將注意力轉向布魯克林籃網隊（Brooklyn Nets）的前鋒小波特（Michael Porter Jr.）。相較於戴維斯，小波特本季展現了優異且穩定的健康狀態與外線火力，且籃網隊正處於重建階段，更符合勇士在不破壞核心架構下的補強邏輯。