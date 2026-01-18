「中職最正MC」林艾融擁有水漾微笑眼、32D極致三圍，曾經是LamiGirls、味全龍啦啦隊女孩，近年回歸樂天桃猿隊擔任主持人，並成為台啤電豹女一員，偶爾接綜藝主持及通告。艾融昨（17）日分享一支短影音，她穿紅色合身旗袍跳手勢舞，凹凸有致的身材曲線畢露，粉絲大呼：「壞透了啦！怎麼可以這麼好看！」
艾融在IG上傳一段15秒Reels，只見她綁馬尾撥致一側，身穿深紅色絨布短旗袍，頗有年味，尤其貼身的剪裁，讓艾融S形魔鬼體態現形，她跟著背景音樂隨興扭動身體，搭配簡單手勢，舉手投足風韻盡顯，相當勾魂。
該段短片一上架，粉絲集體躁動，「小春麗」、「真是美的冒泡」、「好電人」、「最後的表情笑容真的好甜！」
艾融回憶主持出包爆哭 新手MC直播失誤被噹
艾融之前上節目《小明星大跟班》分享「主持生涯出過的最大包」主題，透露剛從啦啦隊轉職當球場MC時，曾經因為沒有抓好現場直播和電視播完廣告、回到球場的時機，導致出包，讓當時還很菜的她自責到爆哭。
回想當時情況，艾融表示，主持當下除了要很專注自己講話的內容，又要拿捏好進廣告的時間，但那時她經驗還不足，「根本沒辦法顧得來，所以我那時候就是沒有做好，就有被球場配合的電視台工作人員...就是有被唸了...」艾融下台後，雖然還要準備後段的主持工作，但當下她的情緒實在忍不住，當場崩潰，「我就直接衝廁所，然後就先哭一場！」
Irene 林艾融臉書
