隨著NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日（2月5日）臨近，洛杉磯湖人隊的建隊邏輯似乎正發生劇變。根據亞利桑那體育（Arizona Sports）記者 John Gambadoro的最新消息，湖人球團內部傳出希望盡快與傳奇球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）「分道揚鑣」的聲音。雖然此消息目前多屬業界推測，但在湖人已確立將26歲的唐西奇（Luka Doncic）視為未來核心後，這場關於「權力交接」的討論已在社群媒體引發熱議。
唐西奇加盟改變天平 湖人目標釋出2027年薪資空間
湖人隊自從去年透過交易獲得唐西奇後，球隊的重心已明顯偏移。唐西奇正值26歲的巔峰期，而詹姆斯在去年12月已年滿41歲，成為聯盟最年長的球員。雖然詹姆斯在上賽季（2024-25）仍能交出場均24.4分、7.8籃板與8.2助攻的明星級數據，並入選年度第二隊，但湖人高層正考慮長遠的財務規劃，目標在2027年清出大量薪資空間。
詹姆斯分手的方式：交易或買斷？
詹姆斯本季（2025-26）領著高達5260萬美元的薪資。由於詹姆斯合約中擁有「不可交易條款（No-Trade Clause）」，除非他本人主動要求交易，否則湖人無法單方面送走這位歷史得分王。
另一種可能性是雙方達成「買斷（Buyout）」協議。專家指出，若雙方關係惡化，買斷將是詹姆斯重獲自由身、加入其他爭冠球隊（如勇士隊或太陽隊）最快的途徑。一旦詹姆斯進入買斷市場，預計全聯盟具競爭力的球隊都會展開瘋狂追求。
經紀人亂講話 詹姆斯出面澄清
詹姆斯的經紀人、Klutch Sports 執行長富保羅（Rich Paul）最近在播客節目中拋出的「交易里夫斯換取 JJJ」構想，也被視為湖人正處於動盪期的證明。富保羅直言不諱地表示，若要圍繞東契奇建隊，球隊需要一個像傑克遜（Jaren Jackson Jr.）這樣的防守支柱。這番言論引起湖人內部不滿，詹姆斯甚至必須出來強調這是經紀人個人意見，不代表自己看法。
自2018年加盟以來，詹姆斯帶領湖人經歷了起伏。他在2020年為球隊拿下第17座總冠軍，但隨後的幾季表現不一。上賽季湖人雖以西區第三種子闖入季後賽，卻在首輪不敵灰狼隊。數據顯示，當詹姆斯與東契奇、里夫斯（Austin Reaves）同時在場時，淨效率值竟為負值，這進一步促使管理層思考「後詹姆斯時代」的急迫性。
消息來源：John Gambadoro
