表示，本周12星座運勢關鍵在「工作與感情同步考驗」。事業面有人財雙收、訂單進帳，也有人業績低迷、小人作祟，需留意合作條件與職場陷阱；感情方面桃花雖多，但暗藏三角戀、舊情糾葛與短暫激情，不少星座面臨分合抉擇。提醒，本周不論職場或感情都要保持清醒判斷，別因一時衝動做出後悔決定，穩住心態才能避開風險、守住機會。這周工作方面小心遇到的人都讓你討厭，或是條件太誇張、對你苛刻。◾工作、事業運：若是在談生意人家開的條件會很差讓你不能接受，雖然你的機會很多。◾愛情、桃花運：有不喜歡的對象追求你，雖然也是桃花有出現，但是讓你難接受。這周工作方面成績亮眼，真的挺不錯的，但是還是要檢討一下自己的負評、缺失。◾工作、事業運：雖然人家的反應有點不佳，但是你還是機會案子很多，而且很順利能賺一波。◾愛情、桃花運：有對象的話，對方可能不見得喜歡你這種類型的，但是有機會變成朋友，可以聊很久。這周工作方面機會多多，而且金額不小，有機會進帳大錢。◾工作、事業運：那種拒絕你的客戶最後都會變成你的客戶訂單，很幸運。◾愛情、桃花運：有追求者出現，對方可能已經暗戀你許久。這周愛情方面小心遇到非單身的桃花機會，現實會很殘忍。◾工作、事業運：有突然的合作機會、好機會，而且品質不錯，有可能是你想要的那種。◾愛情、桃花運：有機會遇到喜歡的人，想交往也有機會，但是小心是段三角戀。這周工作方面成果亮眼，尤其是金錢上進帳頗豐。◾工作、事業運：有機會進帳大錢，而且人家價錢任你開，或是空間很大預算足夠。◾愛情、桃花運：有閃戀的機會，對象不錯，只是比較快。這周工作方面業績差，而且嚴重一點的話好機會還會溜走。◾工作、事業運：買氣冷清，而且做什麼都很不順。◾愛情、桃花運：暫時沒有桃花的蹤影。這周愛情方面對方有時候會消失，小心是警訊喔！◾工作、事業運：業績差，要趕緊想辦法。◾愛情、桃花運：有桃花出現，但是小心是三角戀，而且看起來戀情不順。這周愛情方面有分開的跡象，要調適一下心情。◾工作、事業運：小心犯小人嚴重，讓你沒機會而且不大開心。◾愛情、桃花運：有對象的話，對方比較三分鐘熱度，馬上結束，而且有其他喜歡的人。這周愛情方面小心隱藏的第三者危機，別視而不見。◾工作、事業運：小心談不攏，對方還有更好的選擇。◾愛情、桃花運：戀情不順，對方心猿意馬的。這周愛情方面彼此熱情主動，但是對方不夠好，會隱瞞你些什麼。◾工作、事業運：貴人、小人並存，大致上算是好的局面。◾愛情、桃花運：彼此雙向奔赴，但是小心對方劈腿。這周愛情方面其實對方不見得喜歡你這種類型，但是有機會選擇你。◾工作、事業運：有貴人，在你往目標前進的時候。◾愛情、桃花運：有桃花出現，是你很喜歡的類型。這周愛情方面有對你很感興趣的對象，但是彼此不合適。◾工作、事業運：工作不順、業績不好，人家開的條件簡直在找碴。◾愛情、桃花運：有對象的話，發展不順，進一步不太容易。