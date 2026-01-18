我是廣告 請繼續往下閱讀

麥當勞：買一送一優惠券！加碼應援學測考生



麥當勞表示，APP全球版「買一送一」優惠券加碼，全台門市應援學測考生吃起來，今1月18日最後一天： 麥當勞表示，APP全球版「買一送一」優惠券加碼，全台門市應援學測考生吃起來，今1月18日最後一天：

▲肯德基換配方「新款酥皮蛋撻」買一送一、整盒199元優惠。（圖／記者蕭涵云攝）

肯德基：新版酥皮蛋撻買一送一！整盒優惠199元

蛋撻買一送一！

整盒蛋撻199元！

必勝客：9款大披薩199元！優惠代碼「94199」：比買一送一便宜

▲必勝客大披薩199元、買1送3優惠推薦。（圖／必勝客pizzahut.com.tw）

拿坡里：蛋塔整盒199元！「買一送一」壽星生日優惠

▲拿坡里披薩・炸雞開賣蛋塔！整盒199元、壽星生日優惠「買一送一」。（圖／拿坡里 0800076666.com.tw）

達美樂：大披薩買一送一外送外帶都優惠！加碼「買1送4」

三商炸雞：7塊炸雞桶199元！比買一送一便宜

炸雞」特價199元

腿」加購價99元

▲三商炸雞桶7塊199元，比「買一送一」還便宜。（圖／三商炸雞提供www.33friedchicken.com.tw/）

漢堡王：買一送一、1+1自由配49元！2026開運加馬優惠券

摩斯漢堡：買一送一、10元多一件！套餐優惠79元

21風味館：1元加價購「烤雞腿＋蜂蜜綠茶 x 2」

▲2026漢堡王買一送一「開運加馬優惠券」，現在就存起來吃到2月都划算。（圖／漢堡王 burgerking.com.tw）