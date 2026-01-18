蛇年最後一個節氣大寒買一送一9大速食優惠！麥當勞表示，買一送一學測考生優惠加碼；肯德基表示，新酥皮蛋撻買一送一、整盒6顆199元回敬拿坡里也開賣蛋塔；必勝客199元大披薩、三商炸雞199元7塊炸雞桶；達美樂、漢堡王、摩斯漢堡、21風味館一次看，《NOWNEWS今日新聞》整理月底划算美食供大家掌握吃好飽。
麥當勞：買一送一優惠券！加碼應援學測考生
麥當勞表示，APP全球版「買一送一」優惠券加碼，全台門市應援學測考生吃起來，今1月18日最後一天：
◾️單點「大薯買一送一」、
◾️單點「4塊麥克雞塊買一送一」、
◾️單點「勁辣香雞翅（一份兩塊）買一送一」、
◾️單點「中杯飲料買一送一」、
◾️單點「金選美式咖啡（冰／熱）買一送一」、
◾️單點經典滿福系列「免費送薯餅」、
◾️單點陽光蛋堡系列「免費送薯餅」、
◾️單點麥脆雞腿（原味／辣味）1塊「免費送小杯玉米湯」、
◾️單筆消費滿100元「免費送中薯」、
◾️買指定超值全餐「免費送4塊咖哩辣味麥克雞塊」。
肯德基：新版酥皮蛋撻買一送一！整盒優惠199元
肯德基表示，換酥皮配方全新「原味蛋撻」1月20日開賣，兩大新品上市限定優惠：
◾️蛋撻買一送一！PK雙饗卡APP會員享「單顆蛋撻買一送一」新品上市限定優惠（1月20日至2月12日，限兌換乙次） 。
◾️整盒蛋撻199元！6入禮盒限時優惠199元（不限兌換次數）；手機點餐還可享指定套餐「加1元多1顆蛋撻」加碼優惠（1月20日起）。
提醒大家1月16日（含）前，加入PK APP會員者，將於1月20日前收到買1送1優惠券；1月17日（含）後加入會員者，將於下載並完成註冊後啟用 APP 後1日內收到優惠券。優惠券使用期間為1月20日至2月12日止，逾期即失效，恕不補發，亦不得延期或再次使用。
肯德基即日起至2月2日，4塊雞塊買一送一、「咔啦雞腿堡＋原味蛋撻」99元、「咔啦脆雞 x 2＋小冰無糖綠茶」99元、「6塊炸雞桶餐＋2顆原味蛋撻」299元；「台酒花雕紙包雞」限時199元優惠爽吃「紙包雞＋雞汁飯＋原味蛋撻＋飲料」四件組。
必勝客：9款大披薩199元！優惠代碼「94199」：比買一送一便宜
必勝客表示，使用優惠代碼「94199」開吃大披薩199元，即日起至1月30日，平日外帶單點13吋大披薩只要199元，比買一送一還便宜！9款特價口味包括：蒜香起司燻雞培根 、夏威夷、熱帶鳳梨海鮮總匯、義式培根黃金薯、BBQ黃金嫩雞、香濃蒜香海鮮、四小福、日式照燒雞、雙層美式臘腸任選。
必勝客全台門市開春大禮包優惠，即日起至1月30日，平日限定「買1送3」外帶大披薩「免費送大披薩＋副食＋1.25L大可樂」、「個人披薩＋副食＋飲料」111元起、個人披薩豪爽餐「個人披薩＋3份副食＋可樂」179元起、買義大利麵／燉飯「免費送個人披薩」。
拿坡里：蛋塔整盒199元！「買一送一」壽星生日優惠
即日起至2月4日，拿坡里139間全台門市開賣「3烤雞＋3炸雞」特價199元（原價390元）、新春烤雞盛宴「6塊烤雞（2雞腿＋2腿排＋2雞翅）＋山賊烤雞翅3塊」特價269元（優惠價585元）、「山賊烤雞翅4塊」加購價99元（原價260元）。
拿坡里最新開賣蛋塔，三大上市優惠：
◾️拿坡里蛋塔一盒6入外帶特價199元（原價270元）。
◾️凡1月8日至2月4日之間生日的壽星，到拿坡里全台門市單筆外帶消費滿300元，可享「經典原味蛋塔買一送一」優惠（每人限購一組）。
◾️即日起至2月4日，「小披薩＋6塊炸雞＋經典原味蛋塔一盒6入」特價568元（原價950元）；外帶6款「新品大披薩」特價490元，「免費送經典原味蛋塔一盒6入」好禮共4選1。
達美樂：大披薩買一送一外送外帶都優惠！加碼「買1送4」
達美樂表示，期末考週最新披薩優惠：
◾️優惠代碼「829270」，外送或外帶大披薩「買一送一」550元起，可以拿到限量聯名的美樂蒂披薩盒。
◾️買1送4優惠代碼「163345」，吃大披薩免費送「雞條＋薯球＋蝴蝶酥＋大可樂」568元起，適合3～4人享用。
◾️優惠代碼「451817」，外帶海陸「頂鮭豪牛雙饗大披薩」399元、相當於下殺43折。
三商炸雞：7塊炸雞桶199元！比買一送一便宜
三商炸雞表示，即日起至1月26日，全台門市外帶「7塊
炸雞」特價199元（原價455元），現省256元、相當於下殺43折，平均一塊炸雞28元好划算；外帶「6隻灑粉酥炸棒 腿」加購價99元（原價149元，有原味胡椒／川味椒麻／香檸起司可選）。
漢堡王：買一送一、1+1自由配49元！2026開運加馬優惠券
漢堡王表示，即日起至2月9日，2026年開運加馬優惠券爽吃88種優惠組合，《NOWNEWS今日新聞》記者推薦，最划算薯條、洋蔥圈、飲料都「買一送一」；「1+1自由配」49元、69元、89元三種門檻組合，必吃「小華堡＋薯條或飲料」89元最高CP值。整張優惠券最便宜下殺5折；而且官網外送消費滿699元還可享免運優惠。
摩斯漢堡：買一送一、10元多一件！套餐優惠79元
摩斯2026年MOS超值省優惠券，即日起至1月19日倒數開吃，可樂／雪碧／冰橙咖啡／香吉士蒟蒻冰茶／香吉士蘇打「買一送一」！摩斯咖啡／摩斯奶茶「加10元多一件」，最便宜早餐套餐59元起、超值獨享餐189元起。
提醒大家，出示優惠券享優惠，僅限臨櫃及自助點餐機點購（APP、網路訂餐、外送不適用）；飲品買1送1、飲品加10元多1杯不可與套餐優惠合併使用。
摩斯漢堡為考生加油，學測必勝應援優惠，即日起至1月19日開吃：「蕃茄吉士蛋貝果＋冰紅茶L」優惠價79元。
21風味館：1元加價購「烤雞腿＋蜂蜜綠茶 x 2」
21風味館新年激省大吉優惠活動，即日起至2月10日，買21香草烤半雞285元、加一元多吃「 21香草烤雞腿＋蜂蜜綠茶M x 2」；加碼明星配餐5折優惠，中薯霸特價32元、雞汁拌泡麵特價29元。
資料來源：麥當勞、肯德基、必勝客、拿坡里、達美樂、三商炸雞、漢堡王、摩斯漢堡、21風味館
三商炸雞：7塊炸雞桶199元！比買一送一便宜
摩斯漢堡：買一送一、10元多一件！套餐優惠79元
21風味館：1元加價購「烤雞腿＋蜂蜜綠茶 x 2」
