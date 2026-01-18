由於「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的經紀人富保羅（Rich Paul）日前公開拋出交易里夫斯（Austin Reaves）的言論，引發洛杉磯湖人球員間的緊張。根據名記歐康納（Kevin O'Connor）最新報導，猶他爵士隊正密切關注這場內鬨，並準備在今年夏天為里夫斯奉上頂薪合約，試圖將這位湖人愛將帶往鹽湖城。
富保羅拋「換取年度防守球員」構想 引爆經紀人對峙
這場風波始於富保羅在播客節目中的發言，他提議湖人應考慮將里夫斯送往灰熊，以換取明星前鋒傑克森（Jaren Jackson Jr.）。儘管富保羅並非專業球評，但他作為詹姆斯經紀人的特殊身份，讓這番「賣掉隊友」的構想顯得極其刺耳。
據ESPN報導，里夫斯的經紀人對此極度不滿，已私下找富保羅理論。雖然富保羅事後澄清並無惡意，但其「拒不道歉」且「不保證不再討論」的態度，已讓里夫斯在洛杉磯的未來蒙上一層陰影。美媒分析指出，富保羅的行為可能在無形中將里夫斯推離湖人，進而掉進爵士隊預設好的陷阱。
場均26分表現大進化！里夫斯恐將跳出合約投身市場
里夫斯本賽季的表現堪稱生涯巔峰，他在場均35.3分鐘的出場時間內，瘋狂砍下26.6分、5.2籃板、6.3助攻，已成為聯盟頂尖後衛之一。目前他的年薪僅1394萬美元，預計他百分之百會跳出下賽季1490萬美元的球員選項，成為完全自由球員（UFA）。
名記歐康納指出：「肯定會有球隊給里夫斯開出頂薪合約，他也必須做出選擇。我相信富保羅雖然沒明說，但他肯定掌握了休賽期里夫斯可能的去向。」
爵士銀彈已備齊 富保羅說越多、爵士機率越高
長期以來，爵士隊對里夫斯的興趣早已是公開的秘密。爵士不僅擁有充裕的薪資空間，更有戰略動機藉由搶人來削弱競爭對手湖人。分析指出，富保羅頻繁在媒體放話，只會加速里夫斯對球隊信任的瓦解。
雖然里夫斯曾表達對湖人的忠誠，但在頂薪誘惑與內部尊重缺失的雙重壓力下，情勢可能在夏天發生劇變。對於爵士而言，富保羅的每一次「失言」，都是在增加里夫斯披上爵士戰袍的可能性。
我是廣告 請繼續往下閱讀
這場風波始於富保羅在播客節目中的發言，他提議湖人應考慮將里夫斯送往灰熊，以換取明星前鋒傑克森（Jaren Jackson Jr.）。儘管富保羅並非專業球評，但他作為詹姆斯經紀人的特殊身份，讓這番「賣掉隊友」的構想顯得極其刺耳。
據ESPN報導，里夫斯的經紀人對此極度不滿，已私下找富保羅理論。雖然富保羅事後澄清並無惡意，但其「拒不道歉」且「不保證不再討論」的態度，已讓里夫斯在洛杉磯的未來蒙上一層陰影。美媒分析指出，富保羅的行為可能在無形中將里夫斯推離湖人，進而掉進爵士隊預設好的陷阱。
里夫斯本賽季的表現堪稱生涯巔峰，他在場均35.3分鐘的出場時間內，瘋狂砍下26.6分、5.2籃板、6.3助攻，已成為聯盟頂尖後衛之一。目前他的年薪僅1394萬美元，預計他百分之百會跳出下賽季1490萬美元的球員選項，成為完全自由球員（UFA）。
名記歐康納指出：「肯定會有球隊給里夫斯開出頂薪合約，他也必須做出選擇。我相信富保羅雖然沒明說，但他肯定掌握了休賽期里夫斯可能的去向。」
爵士銀彈已備齊 富保羅說越多、爵士機率越高
長期以來，爵士隊對里夫斯的興趣早已是公開的秘密。爵士不僅擁有充裕的薪資空間，更有戰略動機藉由搶人來削弱競爭對手湖人。分析指出，富保羅頻繁在媒體放話，只會加速里夫斯對球隊信任的瓦解。
雖然里夫斯曾表達對湖人的忠誠，但在頂薪誘惑與內部尊重缺失的雙重壓力下，情勢可能在夏天發生劇變。對於爵士而言，富保羅的每一次「失言」，都是在增加里夫斯披上爵士戰袍的可能性。