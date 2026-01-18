洛杉磯道奇隊的補強行動毫無節制，再度引發棒球界的強烈反彈。在當地時間1月15日，道奇隊以4年總額2.4億美元（約合新台幣75.9億元）的超級合約，成功從藍鳥隊與大都會隊手中搶下今年自由市場的最大外野目標凱爾·塔克（Kyle Tucker）。這筆包含年薪6000萬美元的鉅約，不僅讓道奇隊的戰力再度升級，也讓美國知名球評「狂犬」盧索（Chris Russo）大崩潰，痛批道奇的作法正毀掉棒球運動，因為他們奪冠變得毫無懸念，直言大谷翔平史無前例的延後支付合約是導致這一切的關鍵。
「瘋狂補強是棒球界的悲劇」 美媒稱這是不公平競爭
知名體育評論員盧索在參與播客節目《Dan Patrick Show》時，對道奇隊獨占球星的行為表達極度不滿。盧索斷言：「老實說，道奇的補強對棒球界來說是件最糟糕的事。他們到底要得到多少球星才肯罷手？」
盧索強調，雖然道奇在規則內補強並沒有違規，但這種財力優勢已經讓比賽變得荒謬。他直言，道奇隊目前的團隊總薪資已輕易突破5億美元，「這簡直是亂來，許多球隊的老闆都在問：『面對這樣的道奇，我們還能拿什麼去競爭？』」。
大谷翔平薪資「延後支付」效應 道奇能為所欲為
盧索進一步分析，道奇隊之所以能如此肆無忌憚地簽人，關鍵在於大谷翔平（Shohei Ohtani）當年那份史無前例的後延付款合約。透過將絕大部分薪資挪到未來支付，道奇得以在極低的現有薪資負擔下，確保擁有當今世上最好的球員，並騰出大量空間簽下守護神艾德溫·迪亞茲（Edwin Diaz）與強打塔克。
「現在棒球界超過半數的球隊根本無法競爭，」盧索感嘆道。「誰還會關心道奇從4月1日到10月1日（例行賽）怎麼贏球？因為他們絕對會贏。這非常無聊，對於棒球界來說簡直是一場大慘案。」
例行賽形同虛設？強權壟斷引發危機
儘管季後賽充滿變數，最強的團隊未必能奪冠，但盧索認為道奇隊目前的補強已讓例行賽徹底「形體化（失去實質意義）」。這種由少數大市場球隊支配聯盟的現況，正逐漸消磨球迷的熱情。
目前道奇隊已朝向世界大賽「三連霸」的目標展現出絕不放手的姿態，但隨著這支銀河艦隊的日益茁壯，全球球迷與棒球界人士對於「職業運動平衡」的擔憂也正與日俱增。
消息來源：Dan Patrick Show
