天氣風險公司分析師林孝儒表示，今（18）日各地氣溫偏暖，降雨影響不大，但明天至下周末（1月19日至1月25日）將有「強烈大陸冷氣團」影響，北台灣、東半部體感非常濕冷，中南部清晨受輻射冷卻影響，局部低溫恐探10度以下。
今天天氣還沒變 白天偏暖日夜溫差大
林孝儒指出，今天雖然吹東北風，但還沒有顯著冷空氣南下，水氣也未明顯增多，北部、東部高溫20至23度、低溫15至18度，中南部高溫25至28度、低溫15至18度，迎風面的北部山區、東半部有局部短暫陣雨，降雨範圍較零星，對戶外行程影響不大。
冷氣團影響5天 北台灣、東半部一整周濕冷
林孝儒提醒，明天開始到下周末，北方冷空氣持續遞補增強、南下，整體氣溫將一路下滑，且環境水氣增多，北台灣、東半部都會是陰雨型態，中南部平地晴時多雲，山區多雲有短暫陣雨。
氣溫方面，明天是東北季風等級，北部、東半部低溫15至17度，中南部16至18度；下周二至下周五，將升級為強烈大陸冷氣團等級，北部、東部低溫12至14度，中南部13至15度，但中南部因水氣較少、輻射冷卻明顯，局部平地空曠及近山郊區等地清晨不排除有11至12度，甚至更低溫的可能。
周三至周五有機會下雪 下周末才逐漸回暖
林孝儒總結，未來一周北台灣、東半部體感都是濕冷，中南部清晨夜晚受輻射冷卻影響，低溫也不輸北台灣，這樣的低溫趨勢估計至下周末隨冷空氣減弱後才有回升跡象。
此外，周三至周五這段時間，在低溫配合水氣通過的影響下，海拔3000公尺的高山有下雪的條件，民眾要多加留意降雪、結冰及路況資訊。提醒民眾，「下周天氣寒冷，請提前做好保暖措施；北部至東部轉連日陰雨，外出也要留意行車安全。」
資料來源：天氣風險 WeatherRisk 臉書
