馬斯克團隊：沒有馬斯克就沒有OpenAI

雙方各執一詞

專家分析遭質疑為「虛構」

美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）16日向法院提交最新文件，針對其創辦的AI巨頭OpenAI及合作夥伴微軟（Microsoft）發起史詩級索賠。馬斯克主張，這兩家公司因他早期支持而獲得的「不當獲利」，他有權索取高達1340億美元的賠償。根據路透社報導，馬斯克在提交給聯邦法院的文件中表示，OpenAI在2015年他共同創辦、當時仍是新創公司時，因其貢獻獲得約655億至1094億美元的利益，而微軟則獲得約133億至251億美元。馬斯克的法律團隊在聲明中指出：「沒有馬斯克，就沒有OpenAI。他提供了大部分的種子資金，借出自己的聲譽，並教導他們所有關於企業規模化的知識。一位頂尖專家已量化了這些價值。」對此，OpenAI在聲明中稱，馬斯克的主張是「不嚴肅的要求」，並稱這是他對 OpenAI 進行「騷擾行動」的一部分。微軟則未回應關於索賠金額的置評請求。本週稍早，OpenAI曾稱該訴訟「毫無根據」，並指這是馬斯克「騷擾」行動的一環。微軟的一名律師則表示，沒有證據顯示該公司曾「協助或教唆」OpenAI。馬斯克於2018年離開OpenAI，目前經營xAI並推出競爭性聊天機器人Grok。他指控ChatGPT的營運方OpenAI在備受矚目的重組過程中，轉型為營利性實體，違反其創立時的使命。他在文件中稱，他約投入 3,800 萬美元，占 OpenAI 早期種子資金的 60%，並協助招募員工、替創辦人牽線人脈，以及在計畫初期為其提供公信力。馬斯克主張，正如初創公司的早期投資者可能獲得比初始投資高出許多倍的收益，OpenAI 和微軟賺取的「不當得利」也遠大於他的初始貢獻，而他現在有權要求他們「吐出」（disgorge）這些利潤。馬斯克的文件指出，這些貢獻值是由其專家證人、金融經濟學家沃贊（C. Paul Wazzan）計算得出的。若陪審團認定兩家公司有責任，馬斯克可能尋求懲罰性賠償及禁制令。文件也提到，若陪審團認定任一公司須負責任，馬斯克可能尋求懲罰性賠償與其他制裁，包括可能的禁制令，但未具體說明禁制令的形式。在各自提交的文件中，OpenAI 與微軟要求法官限制馬斯克專家證人可向陪審團提出的內容，主張其分析「憑空捏造」、「無法驗證」、「前所未見」，且意圖將數十億美元從一家非營利組織轉移給一名已成為競爭對手的前捐助者，這種要求「不合常理」。加州奧克蘭的一名法官本月裁定，此案將由陪審團進行審理，預計於今年4月開庭。